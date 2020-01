Der Monty-Python-Komiker Terry Jones ist tot. Wie seine Familie am Mittwoch mitteilte, verstarb der walisische Komiker und Regisseur am Dienstagabend im Alter von 77 Jahren. Jones litt seit Jahren an einer seltenen Form von Demenz.

«Seine Arbeit mit Monty Python, seine Bücher, Filme, Fernsehsendungen, Gedichte und anderen Arbeiten werden für immer weiterleben – das passende Vermächtnis eines echten Universalgelehrten» erklärte Jones' Familie.

Legendäres Vermächtnis

Die Komikertruppe Monty Python feierte in den 70er Jahren mit Fernsehserien und Filmen wie «Monty Python and the Holy Grail» («Die Ritter der Kokosnuss») riesige Erfolge. Kultstatus hat bis heute die Bibel-Satire «Life of Brian» («Das Leben des Brian») – der Film über einen falschen Messias brachte allerdings gläubige Christen auf die Barrikaden.

Das letzte grosse Projekt der sechsköpfigen Gruppe war der Film «The Meaning of Life» («Der Sinn des Lebens») aus dem Jahr 1983. Alle Mitglieder starteten schliesslich mehr oder weniger erfolgreiche Solo-Karrieren.

(SDA/anh)