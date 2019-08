So sah Bill als Heidis und Toms Priester aus

Nein, das war kein Tokio-Hotel-Bühnenoutfit, das Bill Kaulitz am Samstag zur Hochzeit von Heidi Klum (46) und seinem Zwillingsbruder Tom getragen hat. Der 29-Jährige sah nicht nur aus wie ein hipper Pastor – er war auch einer. Und traute Klumlitz an Bord der Luxusjacht Christina O.

Bild.de zitiert einen Gast, der Bills Auftritt lobt: «Es war eine weltliche Zeremonie. Bill hat sich vorbereitet und hat das gut gemacht.» Die eigentliche Vermählung sei eine kurze Sache gewesen. Und ausser dem Tokio-Hotel-Frontmann habe dabei niemand gesprochen. Bill sei sehr gerührt gewesen.

Sind die beiden auch vor dem Gesetz verheiratet?

Rechtskräftig wurde die Ehe der beiden damit wohl aber nicht. Laut dem Portal sagte der Sprecher des Bürgermeisters von Capri, wo die Festivitäten stattgefunden haben, dass Heidi und Klum nicht auf dem Standesamt angemeldet seien und es sich um eine private Feier handle.

Ebenso stehe auf der Einladung nichts von einer Trauung, sondern «nur» von einer Hochzeitsfeier. Ob Bill überhaupt berechtigt wäre, offizielle Trauungen durchzuführen, ist zudem nicht bekannt.

Sie seien standesamtlich schon lange verheiratet

Allerdings seien die beiden sowieso schon vor dem Gesetz verheiratet, schrieb Bunte.de letzten Monat. Sie sollen sich am 22. Februar, ihrem Jahrestag, still und heimlich im Gerichtsgebäude von Beverly Hills in ihrer Wahlheimat Los Angeles als Ehepaar registriert haben.

Gemäss Bild.de seien sie ebenfalls schon auf dem Standesamt in Heidis Heimat Bergisch Gladbach gewesen und hätten sich dort eintragen lassen. Ein offizielles Statement dazu steht nach wie vor aus.

