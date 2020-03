Tom Hanks und seine Frau posten Quarantäne-Selfie

US-Schauspieler Tom Hanks (63) teilte in der Nacht auf Donnerstag via Instagram mit, dass er und seine Ehefrau, Schauspielerin Rita Wilson (63), sich mit dem Coronavirus infiziert haben und nun unter Quarantäne stehen. Erkrankt sind die beiden in Australien, wo Hanks einen neuen Film über Elvis Presley dreht.



Später am Tag meldete sich der Sohn des Ehepaars in einem Insta-Video zu Wort und beruhigte besorgte Fans. «Ich denke nicht, dass wir uns allzu grosse Sorgen machen müssen, aber ich schätze eure Besorgnis und die Genesungswünsche», erklärte Chet Hanks. Nun gibt das Ehepaar selbst ein erstes Update aus dem australischen Spital.

Corona könne für manche sehr ernst werden

«Rita und ich möchten uns bei allen hier in Down Under bedanken, die sich so gut um uns kümmern», beginnt Hanks seinen Post und erklärt, wieso sie in Isolation sind: «Damit wir es nicht auf andere übertragen. Es gibt Menschen, bei denen es zu einer sehr ernsten Erkrankung führen könnte.»

Er appelliert zudem an seine Follower: «Es gibt Dinge, die wir alle tun können, um dies zu überstehen. Wie den Rat von Experten befolgen und auf uns selbst sowie andere Acht geben, nicht?»

Abschliessend verabschiedet sich Hanks mit einem Zitat seiner Filmfigur aus «A League of Their Own»: «Denkt dran, trotz aller aktuellen Ereignisse: ‹Im Baseball wird nicht geweint.›»

