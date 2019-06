William und Harry arbeiten nicht mehr zusammen

2009 gründeten Prinz William (36) und Prinz Harry (34) die Royal Foundation, die sich unter anderem um das psychische Wohl von Kindern kümmert. Nach den Hochzeiten stiegen Herzogin Kate (37) und Herzogin Meghan (37) als Schirmherrinnen in die Stiftung ein. Nun ist die Zusammenarbeit der royalen Fab Four Geschichte.

Einen Tag nach der Generalversammlung gab die Royal Foundation am Donnerstag bekannt, dass «der Herzog und die Herzogin von Sussex sich formell von ihrer gemeinsamen Wohltätigkeitsorganisation mit dem Herzog und der Herzogin von Cambridge trennen und eine eigene Stiftung gründen werden». Die eigene Wohltätigkeitsorganisation von Harry und Meghan soll von der Royal Foundation unterstützt werden und Ende des Jahres gelauncht werden.

Weitere Zusammenarbeit für Kampagne

Die Entscheidung wurde getroffen, um ihre gemeinnützigen Aktivitäten «besser auszurichten», heisst es in einem offiziellen Statement der Stiftung.

