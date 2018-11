Das machen Bella und Edward heute

Kaum zu glauben, dass es schon so lange her ist: «Twilight» ist zehn Jahre alt. Am 21. November 2008 kam der erste Film der Fantasy-Schmusereihe in die US-Kinos und lief am 4. Februar 2009 in der Deutschschweiz an, vier weitere folgten in den nächsten Jahren. Weltweit löste «Twilight» eine regelrechte Hysterie aus – die Bücher, auf denen die Filme basieren, toppten wochenlang sämtliche Bestsellerlisten.

Umfrage Wie findest du die «Twilight»-Filme? Das waren meine absoluten Lieblingsfilme als Teenie.

«Twilight» war schon vor zehn Jahren schrecklich.

Der erste Film war okay, danach ging es nur noch bergab.

Ich habe gar nie alle gesehen.

Die Bücher waren viel besser.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Mittendrin im Hype um die Vampirstory: Kristen Stewart (28) und Robert Pattinson (32). Die beiden Hauptdarsteller wurden durch ihre Rollen als Bella Swan und Edward Cullen über Nacht zu Megastars. Und wo stehen die beiden Schauspieler heute?

Was aus ihnen und den anderen «Twilight»-Darstellern geworden ist, siehst du oben im Video.

(Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Prosieben/Sat 1.)

(anh)