US-Rapper Nipsey Hussle in L.A. erschossen

Der Grammy-nominierte US-Rapper Nipsey Hussle ist einem Medienbericht zufolge am Sonntagnachmittag erschossen worden. Der Sender NBC News berichtete, der 33-Jährige sei in Los Angeles durch Schüsse getötet worden. Gemäss CNN soll ein ranghohes Mitglied der Polizei bestätigt haben, dass es sich bei dem Opfer um Hussle handelt. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Der Täter ist noch auf der Flucht.

At approximately 3:20 pm there was a shooting reported in the area of Slauson Ave and Crenshaw Blvd. 3 victims were transported to a local hospital where one was pronounced deceased. We have no suspect info at this time and will provide more details as they become available.