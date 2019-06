User raten Stefanie Giesinger zu Brust-OP

Laut ihrer Modelagentur «Muse» aus New York hat Stefanie Giesinger Masse von 78-58-88 – also eigentlich einen absoluten Traumkörper. Der Meinung sind allerdings nicht all ihre über 3,7 Millionen Instagram-Fans.

Auf der Social-Media-Seite veröffentlichte die 22-Jährige am Samstag ein Foto von sich, auf dem sie nur mit einem Spitzen-Höschen in der Sonne liegt. Ihre Oberweite verdeckt sie mit einem Balken.

Dazu schrieb das Model: «Ich kann nicht glauben, wie viele Nachrichten und Kommentare ich bekomme, in denen es heisst, meine Brüste seien zu klein. Wirklich? Was stimmt mit unserer Gesellschaft nicht?».

Ihre Brüste mag Steffie am liebsten

Scheinbar rieten Stefanie mehrere User, sie solle dem Schönheits-Chirurgen wegen ihrer Oberweite einen Besuch abstatten. Ein Schock für das Model, dass sich auf Instagram oft von ihrer ganz natürlichen Seite zeigt.

«Das ist mein Körper. Meine Seele lebt, liebt und kämpft in diesem Körper - und ich liebe ihn», so Giesinger, und betont: «Besonders die, die sagen ich solle Brustimplantate bekommen, verpisst euch einfach!». Ihre Brüste seien nämlich ihr liebstes Körperteil.

