«Ohne offene Bluse schaut es keiner»

Die deutsche Schlager-Popsängerin Vanessa Mai (27) hat sich am Freitagabend einen sexistischen Kommentar anhören müssen, nachdem sie auf Instagram ein Tiktok-Tanz-Video von sich postete.

Umfrage Wäre sie als Mann auch wegen ihrer aufgeknöpften Bluse kritisiert worden? Nein, definitiv nicht! Männer tragen sowas ja ständig.

Ich vermute eher weniger.

Ja, auch Männer müssen sich solche Sachen anhören.

Ich weiss es nicht.



Sie trägt darin Jeans und eine aufgeknöpfte Bluse – und hat es damit tatsächlich geschafft, jemanden zu provozieren. «Wichtig ist die offene Bluse ... sonst schaut es keiner. Muss das eigentlich immer sein?», schreibt jemand in der Kommentarspalte.

In ihrer Instagram-Story postet Mai den Screenshot des fiesen Kommentars und fragt ihre Follower: «Wäre ich ein Mann mit aufgeknöpftem Hemd, würden solche Kommentare auch unter dem Post zu finden sein?»

Die Follower verteidigen Mai

Der Verfasser des Kommentars scheint mit seiner Meinung zumindest alleine zu stehen, denn ihre anderen Follower verteidigen die Sängerin einstimmig.

Manche finden, das Outfit würde ohnehin nichts offenbaren: «Offene Bluse? Sieht man was? Nein ... also lass doch einfach solche Sprüche!»

Anderen fällt die aufgeknöpfte Bluse nicht mal auf: «Ganz ehrlich, ich hab nicht mal gemerkt, dass die Bluse so weit offen ist. Hab auf ihr Gesicht und das Getanze geguckt. Manche Leute haben echt Probleme.»

Eine weitere Insta-Userin appelliert zudem an die Selbstbestimmtheit: «Wichtig ist, dass jeder anziehen kann, was er will. Wenn es dir nicht passt, folg ihr halt nicht».

Und ein Fan stellt klar: «Fans würden das so oder so gucken. Egal ob sie angezogen ist oder nicht, also hör auf sie zu verurteilen».

(zen)