Vater will Küblböck für tot erklären lassen

Noch immer ist unklar, was in der Nacht des 6. September 2018 an Bord der «Aida Luna» passiert ist. Videos zeigen, wie Daniel Küblböck (33) vom Aussendeck des Kreuzfahrtschiffs springt. Seihter gilt der ehemalige «DSDS»-Kandidat als verschollen.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Laut deutschem Verschollenheitsgesetz kann eine Person sechs Monate nach Verschwinden auf See offiziell für tot erklärt werden. Und genau das möchte der Vater des Entertainers tun. «Ich werde ihn für tot erklären lassen. Wir müssen irgendwann diesen Schritt gehen, weil es abgeschlossen werden muss», sagt Günther Küblböck (54) zu Bild.de.

Gedenktafel, aber keine Trauerfeier

Auch das Erbe soll jetzt geregelt werden. Ein Vermögen sei nicht vorhanden, so der Vater. Wenn die Formalitäten erledigt seien, soll eine Gedenktafel für Daniel aufgestellt werden. Eine Trauerfeier ist nicht geplant.

Daniels Vater sprach schon kurz nach dessen Verschwinden im TV über seinen Sohn. Es sei ihm nicht gut gegangen. Auch jetzt ist Günther Küblböck überzeugt, dass sein Sohn nicht mehr leben wollte: «Daniel war nicht mehr er selbst. Er litt unter einer Psychose.»

