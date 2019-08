Heidi Klum kassiert 6500 Franken Busse

Am Montag unternahmen Heidi Klum (oder Kaulitz?), ihr Ehemann Tom Kaulitz (29) und ein Teil der prominenten Klum-Kaulitz-Hochzeitsdelegation einen Ausflug in die Blaue Grotte bei der italienischen Insel Capri, wo das Paar am Wochenende geheiratet hatte.

Die Höhle erkundeten sie scheinbar brav per Boot, denn Schwimmen ist darin aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt – die Decke ist zu tief, der Eingang zu schmal. Aber: Als Heidi (46) und Tom wieder aus der Grotte herausfuhren, waren ihre Haare nass (wie du oben in der Bildstrecke siehst).

Direkt in die Arme der Polizei

Für die draussen bereits wartenden Polizisten reichte das als Beweis dafür, dass Klumlitz in der Höhle unerlaubt gebadet hatten, wie ein italienischer Journalist gegenüber RTL.de erzählt.

Gemäss dem Portal muss das Paar nun umgerechnet 6500 Franken Busse zahlen, obendrauf gebe es eine Anzeige. Das dürfte gerade noch knapp im Hochzeitsbudget liegen, das RTL.de auf umgerechnet rund 3,2 Millionen Franken schätzt.

Die beiden sind Wiederholungstäter

Schon vor einem Jahr (ebenfalls am 5. August) erkundeten Heidi und Tom die Blaue Grotte – damals aber gleich direkt ohne Boot und frühmorgens, wohl, um nicht bemerkt zu werden.

Weil sie nicht erwischt wurden, gabs keine Busse. Das einen Tag später auf Insta gepostete «Beweis»-Video änderte daran nichts.



Mit Social-Media-Posts von der Hochzeit hält sich Heidi nach wie vor zurück. Toms Zwillingsbruder Bill ist bereits wieder aktiver – und hat in der Nacht auf Mittwoch dieses herzige Foto von sich, Tom und Heidi (und einem Drink, natürlich) hochgeladen:





Heidi scheint Tom Kaulitz' Nachnamen angenommen zu haben. (Video: Glomex/Tamedia)

