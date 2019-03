So therapiert sich Justin Bieber selbst

In einem Insta-Post antwortete Justin Bieber (25) am Montag auf die anscheinend zahlreichen Messages, in denen Fans nach seinem nächsten Album fragen. Kurz: Es wird eines kommen, aber zunächst will er sich um seine «tief verwurzelten Probleme kümmern».

Umfrage Was meint Justin Bieber mit «Vater»? Dass er irgendwann Papa werden will.

Dass er bald Vater wird (Hailey also schwanger ist).

Er strebt eine Karriere als Priester an.

Ist doch klar: Er will Hündchen Oscar ein guter Daddy sein.

Hach, ich bin mir so unsicher.

Ist mir doch egal.



«Die Musik ist mir sehr wichtig, aber die Familie und meine Gesundheit gehen vor», schreibt der kanadische Popstar, «ich muss sicherstellen, dass ich nicht zusammenbreche, um meine Ehe zu erhalten und der Vater zu sein, der ich sein möchte.»

Wird Bieber Vater?

Er wünscht sich also Nachwuchs. Irgendwann. Oder deutet er damit an, dass seine Frau Hailey (22) bereits ihr erstes gemeinsames Kind erwartet? Schliesslich zeigte er in einem Bild in seiner Insta-Story mit seinem Zeh auf ihren Bauch (die Zeile «Das ist mein Zeh» hat er wohl hingepappt, damit niemand denkt, er ziele mit einem anderen Körperteil auf sie):

Vielleicht meint Justin mit «father» aber auch Pater, also dass er Prediger werden will. Wenn, dann wohl in der Hillsong Church, deren Pater ihn auf seiner bislang letzten Tour begleitet haben – auf derjenigen, die er vor rund eineinhalb Jahren abgebrochen hat, um mental wieder fit zu werden.

Das turbulente Wochenende des Ehepaars Bieber

Er könnte damit aber auch meinen, dass er Hündchen Oscar ein gutes Herrchen sein möchte. Den Fellknäuel bezeichnete er schliesslich als seinen und Haileys «Dogson» (wörtlich und damit unglücklich übersetzt: «Hundesohn»).

Aber das ist aktuell ja alles nur Spekulation. Sicher ist nur, dass seine Arbeit an der eigenen (psychischen) Gesundheit seit dem Sommer 2017 anhält.

Justin Bieber gehts nicht gut

