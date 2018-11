Hätte Lewis Hamilton fast sein Rennen verpasst?

Seinen fünften Weltmeister-Titel hat Lewis Hamilton (33) längst im Sack. Deshalb kann beim letzten Rennen der Saison auch mal ein anderer Fahrer das Steuer in seinem Formel-1-Auto übernehmen, oder? Kein Geringerer als Hollywood-Superstar Will Smith (50) nutzt in Abu Dhabi die Gunst der Stunde, schmeisst sich in einen weissen Mercedes-Rennanzug und fesselt den Formel-1-Piloten an einen Stuhl.

«Entschuldige, aber das ist eine einmalige Gelegenheit für mich», sagt Smith in einem Video aus dem Mercedes-Pavillon, das auf Hamiltons Insta-Account zu sehen ist. «Du bist schwarz, ich bin schwarz, niemand wird den Unterschied merken.» – «Du solltest besser gewinnen, Bro», entgegnet der mit Klebeband gefesselte Hamilton.

Natürlich haben sich die beiden hier ein Spässchen erlaubt. Beim finalen Rennen geht es für Hamilton schliesslich um nichts mehr. Will Smith ist zwar ein leidenschaftlicher Autofahrer und Mercedes-Testimonial, befindet sich in den Arabischen Emiraten aber gerade auf Promo-Tour für seine nächsten Film und hat seinem Freund Hamilton einen Besuch in der Boxengasse abgestattet.

Im Formel-1-Boliden hat am Ende dann doch der Profi Platz genommen.

