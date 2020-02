Warum es bis zum Urteil Wochen dauern könnte

Sein Name ist seit Monaten auf der ganzen Welt in den Medien, seine mutmasslichen Taten waren der Auslöser einer grossen Bewegung: Harvey Weinstein (67) ist der Ursprung von #MeToo, einer Bewegung, die Frauen weltweit dazu gebracht hat, sich gegen Nötigung, Missbrauch und Sexismus zu wehren.

Seit Anfang Januar steht der einstige Hollywood-Mogul Weinstein vor Gericht. Viel wurde geredet, viel wurde berichtet. Aber wo stehen wir da eigentlich? Und was ist zu erwarten?

Darum geht es

Mehr als 80 Frauen, darunter berühmte Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow (47), Salma Hayek (53) und Uma Thurman (49), haben Weinstein seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im aktuellen Prozess geht es in erster Linie um fünf Anklagepunkte, darunter die Vergewaltigung und der Missbrauch der ehemaligen Produktionsassitentin Mimi Haleyi (42) im Jahr 2006 sowie des Models Jessica Mann 2013.

Das sagt Hauptklägerin Haleyi



Unter Tränen schilderte die frühere Produktionsassistentin Mimi Haleyi vor Gericht, wie Weinstein sie 2006 im Kinderzimmer seines New Yorker Apartments zu Oralsex genötigt hatte. «Ich habe die ganze Zeit deutlich gemacht, dass ich das nicht möchte», sagte sie. Sie habe versucht, zu entkommen, aber er habe sie immer wieder zurückgeschubst und aufs Bett gedrückt.

Zwei Wochen später sei es dann zum Sex mit Weinstein gekommen. Sie habe es «wie betäubt» über sich ergehen lassen. Aus Angst vor einer Abschiebung habe die finnischstämmige Haleyi ihn nicht angezeigt.

Das sagt die zweite Hauptklägerin Mann

Erst habe sie sich überreden lassen, ihn zu massieren. Dann habe er sie zum Oralsex gezwungen, schilderte das Model Jessica Mann vor Gericht unter Tränen. Im März 2013 sei es in einem New Yorker Hotelzimmer zur Vergewaltigung gekommen. «Er hat sich auf mich gelegt und sich in mich hineingedrängt», so Mann.

Das anschliessende Kreuzverhör durch Weinstein-Verteidigerin Donna Rotunno (44) musste frühzeitig beendet werden, weil Mann im Gericht zusammenbrach. Beim Verlassen des Gerichtssaals habe sie hyperventiliert, schrieb die «New York Times».

Das sagt Weinstein

Der Angeklagte selbst schwieg während des ganzen Prozesses. Und ersparte sich damit ein hartes Kreuzverhör durch die Staatsanwaltschaft. Durch seine Anwälte wies Weinstein sämtliche Vorwürfe zurück, jeglicher Sex habe einvernehmlich stattgefunden. Sie fordern einen Freispruch.

Ziel der Verteidiger war es, die Zeuginnen als unglaubwürdige Frauen erscheinen zu lassen, die den einst mächtigen Filmmogul für ihre eigenen Karrieren ausnutzten. «In ihrem Universum sind Frauen nicht verantwortlich für die Partys, an denen sie teilnehmen, die Männer, mit denen sie flirten, die Entscheidungen, die sie für ihre eigene Karriere treffen, die Flugtickets, die sie annehmen», sagte Anwältin Rotunno in ihrem Schlussplädoyer.

Welche Konsequenzen drohen Weinstein?

Bei einer Verurteilung erwartet Weinstein eine lebenslange Haftstrafe. Bei einem Freispruch ist er ein freier Mann. So oder so: Der Prozess bleibt ein wegweisender Meilenstein in der #MeToo-Debatte.

Wer entscheidet über Schuld und Unschuld?

Weinsteins Schicksal liegt jetzt in den Händen von zwölf US-Bürgerinnen und -Bürgern: fünf Frauen und sieben Männern. Das Urteil müssen die Geschworenen einstimmig fällen. Sprich: Wenn sich eine Person querstellt, gibt es kein Urteil. Dann spricht man von einer «hung jury», was den Prozess wohl zum Platzen bringen würde. Das Verfahren müsste neu aufgerollt werden.

Wo stehen wir im Prozess?



Am Freitag vor einer Woche haben die Staatsanwältin sowie die Weinstein-Anwältin ihre Schlussplädoyers gehalten. Seit Dienstag berät sich nun die Jury täglich über sechs Stunden lang – und das könnte noch über Wochen andauern.

Die Geschworenen haben sich zwar schon mehrmals aus ihren Gesprächen zurückgemeldet. Allerdings nicht mit einem Urteil. Erst baten sie um Klärung einiger juristischen Begriffe wie «gewaltsamer Zwang».

In einem zweiten Schreiben verlangte die Jury dann einen Grundriss des Apartments, wo Weinstein Haleyi sexuell missbraucht haben soll. Und man bat um Kopien von zahlreichen E-Mails.

Am Freitag nun fragten die Jury-Mitglieder das Gericht, was passieren würde, wenn sie sich in mehreren Anklagepunkten nicht auf ein Urteil einigen könnten. Richter James Burke leitete die Frage an Anklage und Verteidigung weiter: Während Weinsteins Anwälte sich mit einer Teilentscheidung einverstanden erklärten, wies Staatsanwältin Joan Illuzzi-Orbon dies zurück. Der Richter forderte die Geschworenen auf, weiter zu beraten.

Später wurden die Beratungen der Jury auf Montag vertagt.

Wann wird ein Urteil erwartet?



Das ist offen. Konkret geht es um zwei der fünf Anklagepunkte, in denen sich die Jury noch nicht einig ist. Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt lediglich, dass sich die Geschworenen schwer tun, eine einstimmige Entscheidung zu fällen. Es dürfte deshalb noch einige Tage bis Wochen dauern.

Das sorgte abseits des Prozesses für Stunk

Anwältin Rotunno hat in der Zeitung «Newsweek» einen Kommentar veröffentlichen lassen, in dem sie argumentiert, warum ihr Klient freigesprochen werden sollte. Das Meinungsstück grenze an Jury-Beeinflussung, konterte die Staatsanwältin. Der Richter verhängte daraufhin ein Medienverbot für Rotunno und ihr Team.

