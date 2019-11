Ariana Grande weiss nicht, woran sie leidet

Superstar Ariana Grande (26) hat ihre Fans übers Wochenende in einer Serie von Instagram-Storys wissen lassen, dass sie mit ihrer Gesundheit ringt. Die US-Sängerin ist seit März für ihre «Sweetener»-Welttournee unterwegs.

Mit Tränen in den Augen musste sie gestern nun ihre Sonntags-Show im US-Bundesstaat Kentucky absagen. Wir haben das Wichtigste zu ihrem akutellen Zustand zusammengetragen.

Der Anfang

«Ich bin seit meiner letzten Show in London krank», schrieb Grande Freitagnacht nach ihrem Auftritt auf Instagram und wühlte damit ihre 167 Millionen Fans auf. Ihre letzte Londoner Show spielte sie nämlich am 15. und 16. Oktober in der O2-Arena.

Die Sängerin ist somit seit etwa einem Monat krank. «Ich weiss nicht, wie das möglich ist, aber mein Hals und mein Kopf tun immer noch fest weh. Ich klinge okay, ich habe einfach starke Schmerzen», so Grande.

it’s actually crazy how we’d have no idea that ariana is sick if she didn’t post that story about it... like she sounds just as incredible as always even when she’s feeling this un well it’s insane