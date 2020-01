Adele macht Strandferien – mit Harry Styles

Das britische Super-Trio

Die beiden Popstars Adele (31) und Harry Styles (25) sowie Moderator James Corden (41) erholen sich gerade gemeinsam unter der karibischen Sonne auf der Insel Anguilla. Augenzeugen posten auf Twitter Schnappschüsse und berichten von den gemeinsamen Badeferien der drei englischen Mega-Promis.

Die strahlende Adele scheint ihre Auszeit am Strand sichtlich zu geniessen. Im gepunkteten Kleid mit einem Bier in der Hand plantscht sie im Meer.

Adele living her best life in Anguilla, Caribe yesterday.



She was seen with Harry Styles and James Corden. pic.twitter.com/WFYRq6DhAA — Adele Daily (@adeledailynet) January 4, 2020

Die Twitter-User zählen Eins und Eins zusammen: Das Polka-Dot-Kleid der Sängerin ist auf einem Schnappschuss von Styles zu erkennen.

Harry and Adele have been friends for years and so far this is the closest we’ve got to a picture of them together pic.twitter.com/qkpOhkgclP — Pau (@thrumoonlight) January 4, 2020

Auch Corden (Bild unten rechts) wurde am selben Ort erspäht:

Adele, James Corden, & Harry Styles have been spotted vacationing together in Anguilla, Caribe! 🌺 pic.twitter.com/b6ssO9RLSe — Pop Alerts Media (@PopAlertMedia) January 4, 2020

Der Treffpunkt



Welches Lokal vom prominenten Besuch aus England überrascht wurde? Angeblich das Blanchards Restaurant and Beach Shack, das direkt am Meer liegt.

Styles ist im Blanchards kein Unbekannter. Er und Ex-Freundin Kendall Jenner (24) sind dort schon vor vier Jahren beim romantischen Dinner gesichtet worden.

Das Island-Hopping

Bei Anguilla sollte es aber nicht bleiben. Am Samstagabend liessen es sich die drei auf der karibischen Insel Saint Thomas gut gehen, wie ein Harry-Styles-Fan-Account berichtet.

Harry ieri sera con alcuni fan a St. Thomas, nelle Isole Vergini❤️



Era in compagnia di James Corden e Adele e ha lasciato 2020 dollari di mancia al barista che li ha serviti!🥺🌴 pic.twitter.com/Xt9A8BM9bK — Harry Styles Italia (@HStylesItalia) January 5, 2020

Der Betreiber postete nicht nur ein Selfie von Fans mit Styles und Corden, sondern auch eine Quittung vom Restaurant Caribbean Fish Market, wo das Trio gespeist haben soll. Dazu steht über den Sänger: «Er war in Gesellschaft von James Corden und Adele und hinterliess dem Kellner ein Trinkgeld von 2020 Dollar!»

Die Internet-Reaktionen



Besonders Adele und Styles sorgten im Netz für ordentlich Getuschel. Fans spekulieren nun über eine Kollaboration zwischen den beiden UK-Superstars.

«James, nachdem er Harrys und Adeles Kollaboration vor allen anderen gehört hat», scherzt die Verfasserin dieses Tweets:

James after hearing harry's and adele's collab before anyone else pic.twitter.com/DMdYfUEyru — شَهْد (@kissyshahd) January 4, 2020

Eine weitere Twitter-Userin vermutet anderes – und ist damit nicht allein: «Jeder denkt, dass sie zusammenarbeiten. Aber was, wenn sie Sex haben?»

Immerhin hat das Ex-Mitglied von One Direction immer mal wieder über seine Kollegin geschwärmt. Vor einigen Jahren verriet er etwa, dass Adele ihm weiche Knie bescheren und er gerne mal mit ihr rumknutschen würde.

Andere Fans weisen jedoch darauf hin, dass der gemeinsame Urlaub der Engländer keine grosse Überraschung sei. Auch wenn es abgesehen von TV-Auftritten praktisch keine gemeinsamen Aufnahmen gibt, würden alle drei schon seit Jahren befreundet sein.

Der Gewichtsverlust

Einigen Twitter-Usern sticht jedoch etwas anderes ins Auge: Auf den Fotos ist Adele, die seit einem Jahr ein striktes Ernährungs- und Sport-Regime befolgt, so schlank wie noch nie zuvor. Manche reagieren besorgt. «Moment, Adele sieht hier viel zu dünn aus. Müssen wir uns Sorgen machen?» oder «sie sieht sehr krank und ungesund aus», kommentieren die Leute.

Viele verteidigen die Singer-Songwriterin jedoch und weisen darauf hin, dass sie es niemandem recht machen könne. «Lasst sie in Frieden leben, sie wird immer schön sein», schreibt dieser Twitter-User.

2013: Adele needs to lose weight is very fat

2020: Adele needs to eat more is very skinny 🙄



Let her live in peace, she will always be beautiful. pic.twitter.com/Lfk73GEgZZ — Jean Paul (@Jeanlagos_) January 5, 2020

Der Social-Media-Detox

Adele, Harry und Corden scheinen sich zudem eine Auszeit von Social Media zu gönnen. Keiner der drei berichtete im Netz von den Strandferien. Bei den beiden Musikern ist es sogar schon ganze zwei Wochen her, seit sie einen Instagram-Post verfasst haben.

