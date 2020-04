6ix9ine kommt frühzeitig aus dem Gefängnis

Tekashi 6ix9ine ist am Donnerstag frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Der 23-jährige US-Rapper zählt als Asthmatiker zur Coronavirus-Risikogruppe, weshalb seine Anwälte die Entlassung zum Schutz vor einer Ansteckung beantragt hatten. Dem Argument, dass die Gefahr für 6ix9ine, sich zu Hause mit dem Virus anzustecken, viel kleiner sei als hinter Gittern, gab der zuständige Richter in New York recht.



Wie TMZ.com berichtet, wird 6ix9ine den Rest seiner zweijährigen Haftstrafe nun in Form eines Hausarrests absitzen. Dabei wird Daniel Hernandez, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heisst, mithilfe von GPS überwacht. Sein Zuhause darf er nur verlassen, wenn er einen Termin beim Arzt oder Anwalt hat.

Keine Gefahr mehr für Mitmenschen

Einen Grossteil seiner Strafe hatte 6ix9ine jedoch bereits im Gefängnis abgesessen. Deshalb ist seine Zeit im Hausarrest nun absehbar: Ab August ist er wieder ein freier Mann. Und das, obwohl ihm unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes, Drogenhandels, Auftragsmords und Bandenzugehörigkeit ursprünglich bis zu 47 Jahre Haft drohten.

Diesem Urteil entkam er, weil er gegen andere Mitglieder seiner ehemaligen Gang Nine Trey Bloods aussagte und dem Gericht so dazu verhalf, diese ebenfalls für ihre Taten belangen zu können. Es steht ausser Frage, dass sich 6ix9ine als Verräter seiner Gang in Zukunft wohl in Acht nehmen muss.

Um die Sicherheit von 6ix9ine vor einem Racheangriff zu gewährleisten, gab das Gericht die Informationen zu seiner frühzeitigen Entlassung erst frei, nachdem er sicher zu Hause angekommen war. Hernandez selber stelle hingegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Gefahr mehr für seine Mitmenschen dar, hält das gerichtliche Dokument laut TMZ.com fest.

