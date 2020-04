Broadway-Star (41) muss Bein amputiert werden

Als Folge seiner Covid-19-Erkrankung musste dem Broadway-Schauspieler Nick Cordero (41) am Samstag das rechte Bein amputiert werden. Seine Frau Amanda Kloots dokumentiert seinen Krankheitsverlauf seit Beginn auf Instagram.

Seit dem 31. März liegt der Tony-Award-Nominierte auf der Intensivstation in einem Spital in Los Angeles und wird künstlich beatmet. Er war zeitweise bewusstlos. Weil er im rechten Bein Probleme mit der Blutgerinnung entwickelte und das Blut nicht bis zu seinen Zehen fliessen konnte, bekam er Blutverdünner verabreicht.

Er hatte Darm-Blutungen

Diese haben laut Kloots jedoch seinen Blutdruck negativ beeinflusst und zu inneren Blutungen in seinem Darm geführt. Am Samstag teilte sie ihren 122'000 Followern schliesslich mit, dass sein rechtes Bein amputiert werden muss.

Später am Tag verkündete die Fitnesstrainerin und ehemalige Broadway-Tänzerin: «Er hat die Operation überstanden. Das ist eine grosse Sache, denn sein Körper war offensichtlich recht schwach. Hoffentlich wird er sich nun entspannen und ausruhen.»

«Es ist Zeit zu kämpfen, Papa»

Kloots und Cordero haben zusammen einen knapp einjährigen Sohn namens Elvis. Vor einer Woche schrieb sie in einem Insta-Post: «Elvis und ich brauchen dich, Nick Cordero. Es ist Zeit zu kämpfen, Papa.»

An ihre Follower gerichtet meinte sie zudem: «Meine ganze Welt steht still. Bitte betet für meinen Ehemann. Gebetskrieger, Gebetskreise – was auch immer ihr bieten könnt. Energie, Meditation, positives Denken. Er kämpft gerade um sein Leben.»

Kloots hat zudem den Hashtag #wakeupnick ins Leben gerufen, unter dem Fans nun Videos posten, in denen sie tanzen und Nick darum bitten, aufzuwachen.

