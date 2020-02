Wendler und Pocher tragen ihren Streit im TV aus

Seit Wochen geben sich Schlagersänger Michael Wendler und Comedian Oliver Pocher auf Social Media Saures. Ein Seitenhieb hier, eine Parodie da – die beiden Männer kennen mittlerweile kein Halten mehr. Nun findet der Zoff seinen Höhepunkt: Der Wendler und Pocher treten gegeneinander in einer Live-Show an.

Umfrage Auf wessen Seite bist du? Auf Pochers. Endlich sagt jemand dem Wendler die Meinung.

Auf Wendlers. Er wird von allen Seiten gemobbt.

Auf keiner. Beide übertreiben völlig.

Egal! Hauptsache, es gibt Drama.

Dies gab der Sender RTL am Sonntag bekannt. In «Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!» werden die beiden Streithähne verschiedene Spiele absolvieren. Zum Trainieren bleibt aber nur wenig Zeit: Der Showdown findet schon am kommenden Sonntag statt. RTL kickt dafür einen Spielfilm aus dem Programm.

Beide zeigen sich kampfbereit

Massgeblich dazu beigetragen, dass die Live-Show angesetzt wurde, hat offenbar ein am Samstag gepostetes Instagram-Video des Wendlers. Darin forderte er seinen Kontrahenten zum Duell auf. «Wir können das gerne unter Männern austragen, wobei ich nicht weiss, ob du einer bist», so der 47-Jährige. «Ich bin jederzeit bereit, mich mit dir zu battlen. Denn leg dich nicht mit dem Wendler an.»

Pochers Antwort folgte am Sonntag, nachdem die Show angekündigt wurde. «Ich habe Gänsehaut bekommen. Du meinst es anscheinend ernst», kommentiert der 42-Jährige die Kampfansage des Schlagerstars in einem Instagram-Video. Er sei sehr gespannt auf das Battle in der Show, so Pocher grinsend.

«Alles nur gespielt»

Fans nehmen den Duellanten jedoch nicht ab, dass sich das alles so organisch entwickelt hat. «Der Streit war doch von Anfang an Show», heisst es in einem Top-Kommentar unter Pochers Video. Ein anderer User meint: «Alles nur gespielt gewesen, um Geld zu machen. So schlecht.»

Doch Pocher versichert, dass es sich bei der ganzen Sache nicht um eine PR-Aktion handle. Die Idee zur Show sei bei RTL tatsächlich so spontan entstanden, führt er im Video aus. Der Comedian macht die Community dafür verantwortlich, dass aus dem Streit ein virales Social-Media-Phänomen geworden ist. «Ihr seid Schuld an der ganzen Sache!»

(anh)