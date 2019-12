So will Meghan Weihnachten feiern

Thanksgiving feierten sie bereits im kleinen Kreis mit Megahns Mama in den Vereinigten Staaten. Das wollen sie zu Weihnachten nun wiederholen: Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und Sohn Archie (7 Monate) haben sich nach dem Rummel der letzten Monate für einige Wochen in die USA zurückgezogen.



Für die Familien-Auszeit haben sie sogar der Queen (93) für Weihnachten einen Korb gegeben – und damit mit einer langjährigen Tradition gebrochen. Harry war während der Feiertage immer bei seinen Grosseltern auf deren Landsitz in Sandringham. Nur einmal fehlte er, als er 2012 in Afghanistan weilte. Die letzten zwei Jahre hatte Meghan ihn begleitet.

Archie ist bei Oma Doria

Die englische Königsfamilie muss nun ohne ihren jüngsten Zuwachs auskommen: Baby Archie feiert sein erstes Weihnachtsfest bei der amerikanischen Grossmutter Doria Ragland (63). Und dort wird es ruhig und besinnlich zu- und hergehen.

Wie sie selbst am liebsten Weihnachten feiert, hat Meghan vor ihrer Beziehung mit Harry auf ihrem eigenen Blog «The Tig» verraten. Damals arbeitete sie noch als Schauspielerin für die Serie «Suits». Die britische «Grazia» hat ihre (zeitlosen) Festtagstipps nun wieder hervorgeholt.

So könnte demnach ihr Fest aussehen:

Weisse Tischdeko

Bei der Dekoration des Tisches ist für Meghan weniger mehr. Sie mag weisse Tischdecken mit weissen Servietten und setzt mit vergoldeten Tellern oder Serviettenringen Akzente. In der Mitte des Tisches platziert sie weisse Blumen in niedrigen Vasen.

Barutensilien für die Blumen

Meghans Blumendeko-Idee: Mint-Jule-Tassen oder Moscow-Mule-Becher als kleine Vasen verwenden und sie mit Kräutern oder weissen Blumen füllen.

Stilvoll serviert

Meghan empfiehlt silberne Serviertabletts oder Nussschalen, die man auf Flohmärkten findet, um dem Fest einen formelleren Touch zu verleihen.

Festlicher Cocktail



Meghan steht auf einen sogenannten «gewürzten Mandelmilch-Festtags-Cocktail» aus Bourbon, Mandelmilch, Zimt und Kardamom. Ob sie ihn dieses Jahr für Prinz Harry und ihre Gäste mixen wird?

Aufgepeppte Spiegel



Traditionell werden Treppengeländer über die Festtage mit Girlanden oder Magnolienzweigen geschmückt. Meghan hatte die Idee, Bilder oder Spiegel damit zu verzieren.

Selber kochen



«Feiert man mit Freunden, kann man mit den Traditionen brechen», schrieb Meghan im Blog. Den traditionellen Kuchen der Tante könne man weglassen, stattdessen solle jeder ein Gericht mitbringen, das man gemeinsam in der Küche zubereite. Ein Tisch oder die Küchentheke könne man anschliessend zum Büffet umfunktionieren. Gemäss Royal-Insidern will Meghan dieses Jahr selbst am Herd stehen und kochen.

