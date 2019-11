Wie schlimm steht es um Johnny Depp?

Ihre Scheidungspapiere unterschrieben Johnny Depp und Amber Heard zwar bereits vor fast drei Jahren, vom Tisch ist der Rosenkrieg allerdings bis heute nicht: Seit vergangenem Frühling streitet das Ex-Paar vor Gericht um 50 Millionen Dollar.



Depp hatte die 33-Jährige verklagt, weil sie sich in der Öffentlichkeit wiederholt zur häuslichen Gewalt äusserte, die sie in der Beziehung mit dem Schauspieler erlebt habe. Der Rechtsstreit um die Klage dauert nun seit Monaten an – und soll Depp mächtig zusetzen.

Die Sucht hat ihn im Griff

Wie ein nicht weiter genannter Insider gegenüber dem US-Magazin «Globe» verraten haben soll, trinke der 56-Jährige aktuell «Hochprozentiges als wäre es Wasser». Der Alkohol habe Depp komplett im Griff.

Freunde und Mitarbeiter machen sich gemäss dem Insider nun Sorgen, dass der Alkoholismus Depp innert kürzester Zeit umbringen wird. «Bis Weihnachten wird er tot sein», heisst es in «Globe». Erst kürzlich sei er während eines Events so betrunken gewesen, dass er ohne Hilfe nicht mehr habe stehen können.

Einer, der die Sorge um Depps Gesundheit nicht teilt, ist Musikmanager Alex Becker. Der Deutsche kennt ihn gut und sagt gegenüber Bild.de: «Klar macht er manchmal ein wenig Party, es gibt aber keinen Grund zur Sorge.» Von Todesangst könne nicht die Rede sein, findet Becker.

Ex-Freundin kehrt USA den Rücken

Fest steht jedenfalls: Erst kürzlich ging Depps Beziehung mit Polina Glen in die Brüche. Mit der russischen Tänzerin war er seit April diesen Jahres liiert. Gemäss Freunden soll Glen die Aufmerksamkeit rund um ihre Beziehung «unheimlich» gefunden und sich deshalb getrennt haben, so die «Daily Mail».

Nachdem die 24-Jährige bereits nach wenigen Wochen zu Depp nach Los Angeles gezogen war, sei sie nun nach Russland zurückgekehrt. «Johnny war vom Streit mit Amber abgelenkt. Polina glaubte, dass das Timing für eine Beziehung mit ihm einfach nicht stimmt», so ein Freund.

