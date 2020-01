Wie sieht ab jetzt die britische Thronfolge aus?

«Wir wollen als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden», kündigten der Duke und die Duchess von Sussex am Mittwoch in einem Insta-Post an. Das Paar möchte zwischen Grossbritannien und Nordamerika hin- und herpendeln.

Umfrage Hat Sie Prinz Harrys Rückzug aus dem royalen Leben überrascht? Nein, das war zu erwarten.

Ich bin baff!

Der Entscheid von Prinz Harry und seiner Frau Meghan hat nun Konsequenzen auf die bisherige Reihenfolge der Thronfolge in Grossbritannien – allerdings erst ab Platz 6. Denn die ersten stehen wie anhin fest:

1. Prinz Charles (71), ältester Sohn der Queen

2. Prinz William (37), ältester Sohn von Charles

3. Prinz George (6), ältester Sohn von William

4. Prinzessin Charlotte (4), zweites Kind von William

5. Prinz Louis (1), drittes Kind von William

Erst an dieser Stelle ändert sich die Reihenfolge, wenn Harry aus der royalen Laufbahn wegfällt. So würde nun sein Onkel, Prinz Andrew, um ein oder zwei Stufen aufsteigen. Es ist (noch) nicht klar, ob Harrys Sohn Archie nun sein Anrecht auf den Thron behält. Wie die britische Zeitung Express jedoch mutmasst, dürfte nun auch Master Archie Mountbatten-Windsor das Recht auf die britische Krone verlieren. In diesem Fall folgen:

6. Prinz Andrew (59), zweiter Sohn der Queen

7. Prinzessin Beatrice (31), älteste Tochter von Andrew

8. Prinzessin Eugenie (29), jüngste Tochter von Andrew

9. Prinz Edward (55), jüngster Sohn der Queen

10. James, Viscount Severn (12), Sohn von Prinz Edward

11. Lady Louise Mountbatten-Windsor (16), Tochter von Prinz Edward

12. Prinzessin Anne (69), zweites Kind der Queen

13. Peter Phillips (42), ältester Sohn von Prinzessin Anne

14. Savannah Phillips (9), älteste Tochter von Peter Phillips

15. Isla Phillips (7), jüngste Tochter von Peter Phillips

Harry und Meghan wollen royale Ämter abgeben

(kle)