Wieso hat sich Kanye West silbrig angemalt?

In einem silbrig glänzenden Gewand, mit silbrig bemaltem Kopf und mit Silber-Yeezy-Slippers an den Füssen stolzierte der Musiker und Neo-Prediger Kanye West am Sonntag durch die US-Küstenstadt Miami. Der Auftritt wirkte selbst für den eigenwilligen Rapstar kurios, wie Bilder von seinem Ausflug zeigen.

Umfrage Wie findest du Kanyes Marsianer-Look? Echt schick! So würde ich unter Umständen auch rumlaufen.

Ganz witzig – ich merke mir das Outfit für die nächste Fasnacht.

Naja, ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz.

Nope! Da hätte er sich was originelleres Einfallen können.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Der Grund für den abgespacten Look? Kanye West produzierte eine neue Oper, die an der Art Basel in Miami vorgeführt wurde. Das Stück heisst «Mary», Regie führte die italienische Künstlerin Vanessa Beecroft (50). Kanye war nicht der Einzige im Marsianer-Look: Auch das gesamte Bühnenensemble bekam eine Silberdusche verpasst.



Wie Kanye in Marsmensch-Optik Prosecco schlürft, siehst du im Video oben.

(mim)