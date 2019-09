Billie Eilish verrät, was sie an Halloween anzieht

US-Popstar Billie Eilish (17) erzählte einem Reporter von TMZ.com, wie ihre diesjährigen Halloween-Pläne aussehen: «Ich werde wieder mal nach Hause gehen – ich war seit Jahren nicht mehr an Halloween zu Hause. Ich freue mich echt.»

Ausserdem verriet sie, welches Kostüm sie sich am 31. Oktober überwirft: «Ich ziehe eine Maske an und gebe vor, nicht ich zu sein.» Vielleicht werde sie sogar um die Häuser ziehen, um «nach Süssem oder Saurem zu fragen».

Fans verkleiden sich zu Halloween als Billie

Eilish sagt zudem, was sie davon hält, dass sich einige ihrer Fans an Halloween wie ihr Idol verkleiden wollen – sie findet das «super cool». Auf die Frage des Reporters, welcher ihrer Looks wohl der passendste für den Feiertag wäre, meinte sie, dass sei «jedem selbst überlassen».

Falls auch du dich an Halloween als Billie Eilish verkleiden möchtest, gibts oben im Video ordentlich Style-Inspo.

Und wo Billie Eilish sich ihre Klamotten besorgt – sprich wo du sie nachkaufen könntest –, erfährst du bei unseren Gspusis von Friday.

