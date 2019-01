«Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen»

Gemeinsam mit seiner Frau, Herzogin Kate (37), und seinem Bruder, Prinz Harry (34), setzt sich Prinz William mit der «Heads Together»-Stiftung seit Jahren für Menschen mit psychischen Problemen und der damit einhergehenden negativen Wahrnehmung in der Gesellschaft ein. Hinter dem Engagement des 36-Jährigen stecken seine eigenen Erfahrungen, wie er in der Podiumsdiskussion am Mittwochnachmittag am Weltwirtschaftsforum in Davos verriet.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Während seines Jobs als Rettungspilot habe er zahlreiche Traumata miterlebt. Insbesondere ein Fall habe ihn sehr belastet. «Es ist immer noch schwer und emotional für mich, darüber zu sprechen, weil ich dabei an meine Kinder denken muss», sagte William. «Man fühlt bei den Einsätzen den Schmerz der Person und man lebt damit.» Es sei normal, solche Gefühle zu haben, denn «wenn man nichts spürt, sollte man sich untersuchen lassen», erklärte William.

Promis wollten William nicht unterstützen

Was genau damals passiert ist, verriet der Prinz nicht. Nur: «Ich habe viel mit meinen Kollegen darüber gesprochen und bin froh, dass ich das gemacht habe. Sonst würde ich mit psychischen Problemen auf einem anderen Level kämpfen.»

Nun möchte er mit seiner Stiftung namens Heads Together anderen Menschen helfen und gegen das Stigma von psychischen Erkankungen kämpfen. Der Anfang war allerdings schwer. «Als die Stiftung noch in den Kinderschuhen steckte, wollte uns niemand – auch keine Promis – unterstützen», sagte er. Erst als die Menschen sahen, was sie mit der Organisation bewirken, interessierten sie sich dafür.

William scherzt erneut

Trotz des ernsten Themas konnte sich William einen Witz nicht verkneifen. «Briten sind besonders schlecht darin, ihre Gefühle auszudrücken», sagte der 36-Jährige. Schuld daran sei die Generation der Kriegszeit, die dies ihren Kindern weitergegeben habe. Erst jetzt würden die Enkelkinder einen anderen Weg gehen.

Mittlerweile würden dem Herzog von Cambridge Menschen auf der ganzen Welt für seine Arbeit danken – entweder weil sie betroffen waren oder jemanden kennen, der betroffen ist. Doch: «Es gibt in Bezug auf die psychische Gesundheit immer noch dieses Stigma, das wir völlig eliminieren müssen, bevor wir weiterkommen können.»

Privates Meeting mit Al Gore

Vor seinem zweiten Auftritt auf der WEF-Bühne fand am Mittwochvormittag ein Treffen mit dem früheren US-Vizepräsidenten Al Gore (70) statt. Der 70-Jährige setzt sich seit Jahren für den Klimawandel ein.

At @WEF The Duke of Cambridge met @AlGore to discuss the urgent work needed to address global environmental challenges #WEF19 pic.twitter.com/7gumrcgGl7 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23. Januar 2019

Ferientage in Davos?

Zum Durchschnaufen hatte der Prinz in den letzten Tagen nicht viel Zeit, wie Emily Andrews, Royal-Korrespondentin der «Sun», auf Twitter schreibt. William traf sich am Dienstag mit WEF-Gründer Klaus Schwab und der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern und nahm an einem Meeting zum Thema Global Governance teil.

Kurz nach 14 Uhr stand der Prinz dann erstmals auf der WEF-Bühne, um den Naturforscher Sir David Attenborough (92) zu interviewen.

#PrinceWilliam had a busy day @wef in Davos yesterday. He met Professor Klaus Schwab (WEF Founder & Exec Chairman), @jacindaardern, went to a meeting on Global Governance, interviewed Sir David Attenborough & then got a sneak preview of his new doco “Our Planet”. pic.twitter.com/5nPqB7Zlbi — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 23. Januar 2019

Den ersten Tag am WEF liess der Prinz mit seiner Entourage von zehn Personen im Restaurant Alte Post ausklingen, wie der «Blick» berichtet. «Prinz William war sehr freundlich und entspannt, ohne jegliche Allüren», sagte Nathalie Hoffmann (28), Geschäftsführerin des Restaurants, zur Zeitung.

Der Brite liebt italienisches Essen

Der Royal soll eine Pizza Prosciutto e Funghi mit extra viel Oliven gegessen und eine Flasche Rioja bestellt haben. Drei Stunden lang sollen sich William und seine Begleitpersonen angeregt unterhalten haben, so die Wirtin. Sie schwärmt: «Er war ein sehr angenehmer Gast.»

Ob der 36-Jährige seinen Aufenthalt in der Schweiz verlängert und in Davos oder Klosters noch Skifahren geht, wurde vom Kensington-Palast (aus Sicherheitsgründen) nicht kommuniziert. Nach den stressigen Tagen würde man es William aber durchaus gönnen.