Ist Baby Sussex jetzt eigentlich Doppelbürger?

Auf Rang sieben. Auf dem ersten Platz steht Prinz Charles (70). Dann kommen Prinz William (36) und seine drei Kinder – George (5), Charlotte (3) und Louis (1). Das noch namenlose Baby Sussex folgt direkt auf Papa Harry (34), der auf Platz sechs steht.

Hat er einen Titel?

Queen Elizabeth (93) höchstpersönlich wird entscheiden, ob aus dem Neugeborenen ein Prinz wird. Da William und Kates Kinder Prinzen und Prinzessin sind, dürfte auch Harry und Meghans Sohn diesen Titel erhalten.

Wo wird Baby Sussex aufwachsen?

Um dem Grossstadt-Goldkäfig Kensington-Palast und dem täglichen Rummel um das Palastleben zu entkommen, sind Harry und Meghan kurz vor der Geburt ihres Kindes nach Windsor gezogen. Sie wohnen dort im Frogmore Cottage, das für die junge Herzogenfamilie für über vier Millionen Franken von Grund auf renoviert wurde.

Ihr neues Zuhause gehört zum sogenannten Crown Estate, einer Sammlung von Ländereien und Immobilien im Vereinigten Königreich, die jeweils dem regierenden britischen Monarchen, also derzeit Queen Elizabeth, vererbt werden. Erbaut wurde es zusammen mit seinem grösseren Nachbarn, dem Frogmore House, von 1680 bis 1648 im Auftrag von König Charles II. Im Mai 2018 haben Harry und Meghan in Windsor geheiratet.

Erhält er eine Doppelbürgerschaft?

Die Eltern könnten eine Doppelbürgerschaft beantragen. Mama Meghan ist US-amerikanische Staatsbürgerin. Im Ausland geborene Kinder von US-Bürgern, die mit einem Nicht-US-Bürger verheiratet sind und mindestens fünf Jahre in den USA gelebt haben, haben Anspruch auf einen US-Pass.

Meghan, die in Los Angeles aufgewachsen ist, erfüllt diese Kriterien. Sie soll vor der Geburt auch den britischen Pass erhalten haben – oder wird ihn demnächst erhalten.

Wer sind Gotti und Götti?

Die britischen Thronfolger haben meistens mehrere Paten: George hat fünf, Louis sogar sieben, wie Telegraph.co.uk schreibt. Sowohl Harry wie auch Meghan haben ziemlich glamouröse beste Freunde – wie die Gästeschar an der Hochzeit mit George (57) und Amal Clooney (41), Serena Williams (37) oder den Beckhams gezeigt hat.

Aus Meghans Umfeld sind ihre BFF und Stylistin Jessica Mulroney, ihr Make-up Artist Daniel Martin und Tennisstar Serena Williams ganz oben auf der Gotti-und-Götti-Liste.

Harry dürfte vor allem Kandidaten aus der Verwandtschaft bevorzugen: Die Cousinen Zara Tindall (37), Prinzessin Eugenie (29) und Prinzessin Beatrice (30) haben gute Chancen. Tom Inskip, Harrys bester Freund aus Schulzeiten an der Elite-Uni Eton, gehört ebenfalls in den engeren Götti-Kreis.

Mit wem wird das Baby spielen?

Das Leben als hochrangiger Royal wird grösstenteils in wohl bewachter Abgeschiedenheit geführt. Deshalb wird Baby Sussex mehrheitlich mit seinen königlichen Cousins und Cousinen auf einem der zahlreichen royalen Anwesen in und um London spielen. Neben Williams und Kates Kindern gehören dazu auch Peter und Autumn Phillips' Töchter Savannah und Isla sowie Mia und Len, die Töchter von Zara und Mike Tindall.

Wie oft sich die Fab Four – Harry, William, Kate und Meghan – zu Familien-Spielpläuschen treffen werden, ist nach dem Umzug der Sussexes allerdings offen. Ebenfalls abzuwarten bleibt, wie viel Zeit die Familie in den USA verbringen wird, wo auch Meghans Eltern leben. Ihre Mutter Doria Ragland (72), zu der sie einen engen Draht hat, ist extra zur Geburt nach Windsor gereist und wird in den ersten Wochen die frischgebackenen Eltern unterstützen.

