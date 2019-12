Juice Wrlds Privatjet war voller Drogen und Waffen

Wars eine Überdosis?

US-Rapper Juice Wrld soll kurz vor seinem Zusammenbruch am Sonntag mehrere Schmerztabletten geschluckt haben. Er habe die verschreibungspflichtigen Medikamente bei einer Kontrolle vor der Polizei verstecken wollen, berichtet das Newsportal TMZ.com

Was auf eine mögliche Überdosis hinweist: Mittlerweile haben die Behörden bestätigt, dass dem Rapper nach seinem Anfall von den Ärzten Narcan verabreicht wurde, wie «The Guardian» schreibt. Das Mittel wird bei Überdosen als Gegengift eingesetzt.

Drogen und Waffen an Bord

Jarad Higgins, wie Juice Wrld bürgerlich hiess, flog mit seiner Entourage per Privatjet von Los Angeles nach Chicago, wo die Bundespolizei dann die Reisenden und deren Gepäck untersuchen wollte. Bilder, die TMZ.com vorliegen, zeigen, dass in mehreren Koffern über 30 Kilogramm Marihuana mitgeführt worden sind. Daneben fanden die Polizisten auch «mehrere Flaschen» rezeptpflichtigen Hustensirup.

Ausserdem wurden drei Pistolen konfisziert. Zwei Männer seien wegen illegalem Waffenbesitz verhaftet und inzwischen aber wieder freigelassen worden.

The private jet #JuiceWrld flew to Chicago on had 70 pounds of marijuana on it. Sources say the artist popped several pills prior to having seizures in the airport. - via @tmz pic.twitter.com/j03iHbMm4m

Die Autopsie

Am Montag wurde gemäss TMZ.com die Autopsie durchgeführt. Es seien aber noch weitere toxikologische Untersuchungen nötig, um die tatsächliche Todesursache klären zu können.

Der Medikamentenmissbrauch

Der aufstrebende Rapper hatte sich in der Vergangenheit mehrfach über seine Suchtprobleme und Medikamentenmissbrauch geäussert. Seiner Freundin versprach er öffentlich, dass er von den Tabletten loskommen wolle.

«Du machst so viel durch mit mir. Ich weiss, dass ich dir Angst mache. Scheiss auf Codein», teilte er seiner Freundin im Juli via Twitter mit. Er wolle dem Schmerzmittel künftig komplett fernbleiben.

Bae I’m sorry I be tweaking, you’ve put up with more than ppl know I know I be scaring you, fuck Codeine I’m done. I love you and im letting it be known publicly that ain’t shit fucking up the real love I found. Learn from this everyone. Addiction kills all but you can overcome https://t.co/VB3qxHXodL