Youtube-Star (16) zeigt neue Millionen-Villa

Sie hat über 10 Millionen Youtube-Abonnenten und eine neue Bleibe: Jojo Siwa macht in einem ihrer Videos eine House-Tour in Los Angeles. Auf rund 600 Quadratmetern hat die 16-Jährige unter anderem auch Platz für einen eigenen Merch-Store sowie eine eigene, wie Siwa es nennt, «7-Eleven-Ecke» mit Popcorn-, Nacho- und Slushy-Maschine. Noch mehr Zuckerhaltiges gibt es gleich daneben an der Süssigkeitenbar.

Auf dem Anwesen befinden sich natürlich auch ein eigener Pool, ein Basketballspielfeld, ein Spielzimmer mit Billard-Tisch, Töggelikasten, Pingpong-Tisch und Chill-out-Bereich. In dem 3,5-Millionen-Dollar-Anwesen lebt der Youtube-Star gemeinsam mit seiner Familie. Im Dezember waren sie aus ihrem alten Zuhause in Sherman Oaks, Kalifornien, ausgezogen.

Bekannt wurde Jojo Siwa durch ihre Teilnahme bei der zweiten Staffel der US-Reality-Show «Dance-Mums». Dabei geht es darum, dass Mütter die Tanzkarrieren ihrer Kinder voranbringen wollen. Nach zwei Staffeln verliess Siwa die Sendung und machte sich bald in anderen Fernsehformaten und auf Youtube einen Namen.

