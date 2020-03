Ariana Grande facetimt mit dem «Victorious»-Cast

Zehn Jahre ist es her, seit die Nickelodeon-Sitcom «Victorious» das erste Mal im (US-)TV lief. Die Serie machte Ariana Grande (26) mit ihrer Rolle der Cat Valentine zum Teenie-Idol. Klar also, dass die Sängerin sich das Jubiläums-Treffen nicht entgehen liess.

Zu neunt trafen sich die Stars, darunter auch Hauptdarstellerin Victoria Justice (27), zu einem Video-Call (siehe Clip oben). Justice postete einen Ausschnitt davon auf ihrem Instagram-Account. Serienschöpfer Dan Schneider (54) eröffnet darin die Online-Feier mit den Worten «Schaut, hier ist der Cast von ‹Victorious›!» und die Schauspieler beginnen zu jubeln.

Sie hätten sich eigentlich persönlich treffen sollen

«Wir hätten uns heute Abend, am zehnten Jahrestag der Premiere, alle treffen sollen, aber das ging wegen der aktuellen Situation nicht. Also haben wir uns eben virtuell zusammengesetzt», erklärt der Produzent mit Hinweis auf die Corona-Pandemie.

«Vielen Dank, dass ihr unsere Show unterstützt, auch nach all diesen Jahren – zehn Jahre, das ist total verrückt! Wir hoffen, ihr seid zu Hause und bleibt sicher und gesund», fügt Justice hinzu. Grande holt danach ihr Rotweinglas hervor und stösst auf die Ansprache an.

«Diese Show hat mein Leben verändert»

Auf Instagram verfasste der heutige Megastar zur Feier des Jubiläums zudem noch einen emotionalen Post. «Ich hätte meine Teenagerjahre nicht mit einer besseren, lustigeren und talentierteren Gruppe von Menschen verbringen können», so Grande.

«Ich habe es wirklich geliebt, Cat Valentine zu spielen – auch wenn die Leute manchmal denken, dass ich immer noch so spreche oder mich so verhalte und ihr Wesen mich liebevoll verfolgen wird, bis ich sterbe», fügt sie hinzu und schreibt abschliessend: «Danke an Dan und meine Schauspielkollegen für einige der schönsten Jahre meines Lebens. Frohes Jubiläum!»

Auch Justice widmet der Show einen emotionalen Insta-Post. In der Caption zu einer Reihe von alten Fotos aus ihrer Zeit am «Victorious»-Set schreibt sie: «Diese Show hat mein Leben verändert und ich bin so dankbar, dass ich sie mit dieser grossartigen, wahnsinnig talentierten Gruppe von Menschen teilen durfte.»

(zen)