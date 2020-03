Pocher wettert gegen Insta-«Bummsbirnen»

Pocher bleibt – wie so viele Corona-infizierte und auch gesunde Stars – bis mindestens Anfang April in seinem Haus, wie er in einem neuen Insta-Video erzählt. Er habe keine straken Symptome, «ausser ein bisschen trockenen Husten», erklärt der TV-Star. Ausserdem bedankt er sich für die vielen «fast immer netten» Genesungswünsche seiner Fans.

Dass er nun zu hause bleiben muss, begrüsse er, da er nun auch viel Zeit habe, um sich um die «Perlen des Netztes» zu kümmern, erklärt er. So wettert er gegen die Influencer, die seiner Meinung nach das Virus nicht genug ernst nehmen würden. Vor allem aber gegen diese, die weiterhin unter anderem Werbung für Reiseveranstalter machen.

Das seien «Bummsbirnen», die einfach nichts könnten. Zur Unterstützung seiner Analyse zeigt er im Video und in weiteren Posts die Insta-Storys anderer bekannter Social-Media-Stars und verurteilt sie als «Schwachsinns-Influencer». Die einen, weil sie Produkte bewerben, die scheinbar «immer Rabatte haben», die anderen, weil es ihr grösstes Ziel sei, die «Good Vibes» aufrecht zu erhalten.

Diese Influencer werden am stärksten kritisiert

Wer bei Pocher unter die Räder kommt, ist zum einen Fitness-Youtuber Karl Ess (30), der in einem Post «13 Schritte Online Business für Anfänger und Quereinsteiger» promoted und danach Outdoor-Fitness-Treffen in Kiev filmt. Und weil Yeliz Koc (26), laut Pocher die «Königin der Hohlbirnen», Kritik an ihm äusserte, wird auch sie in seinem Video stark kritisiert.

Er beendet seinen Auftritt mit: «Bleibt gesund, wascht euch die Hände». Und: «Bleibt mit eurem Arsch zuhause», wie er in der Caption schreibt.

Ein weiteres Video hat er am Sonntag auf Instagram geladen. Hier erzählt er, dass er für RTL, ab Montag um 20:15 Uhr zu sehen, mit Günther Jauch (63) und Thomas Gottschalk (69) in einer virtuellen Quarantäne-WG leben wird.



