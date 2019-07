Hazel Brugger schafft es auf die «Forbes»-Liste

«30 Under 30» heisst die berühmte Liste, die das amerikanische Wirtschaftsmagazin «Forbes» jedes Jahr herausgibt. Darin werden aus verschiedenen Branchen die 30 einflussreichsten Leute geehrt, die vor dem 30. Altersjahr herausragende Leistungen erbracht haben.

Oder wie die «Forbes»-Verantwortlichen die Zusammenstellung beschreiben: «Eine Kollektion von mutigen Risikonehmern, die mit ihrem Tun Industrien verändern.»

Auch Xhaka ist dabei

Auch in der deutschsprachigen Ausgabe des Magazins werden jährlich die bedeutendsten Nachwuchstalente in den Kategorien Investment, Tech, Life und Leadership geehrt – und zwar 30 pro deutschsprachiges Land, also Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Neben Start-up-Gründern und Investment-Bankern schafften es auch Comedian Hazel Brugger, Fussballer Granit Xhaka und Freestyle-Skier Elias Ambühl mit ihren herausragenden Karrieren auf die Schweizer «Forbes»-Liste.

Welche Schweizerinnen und Schweizer ausserdem auserkoren wurden – und mit welchen (Business-)Ideen sie Erfolge feiern – erfährst du oben in der Bildstrecke.

