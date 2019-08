Manuela hats ins deutsche Fernsehen geschafft

Die TV-Karriere

Am Samstag hatte Manuela Frey (22) einen Auftritt als Gast-Moderatorin in der Prosieben-Show «Style Your Star» – sie durfte als Jurorin ein von jungen Stylisten ausgesuchtes Outfit bewerten, das Model und Schauspielerin Natascha Ochsenknecht (55) in der Show trug und präsentierte.

Im Video unten siehst du Manuela – ab 11:46.



Wie sie zu ihrem Auftritt im deutschen Fernsehen kam? «Die Produzenten wurden durch ‹Switzerland's Next Topmodel› auf mich aufmerksam», so die 22-Jährige gegenüber 20 Minuten. Das Auftreten im Fernsehen mache ihr «unglaublich Spass»: «Es ist eine neue Herausforderung.» Und kommt da noch mehr? «Ich bin offen für neue Projekte», sagt Manuela.

Ihr nächstes TV-Projekt wird schon bald ausgestrahlt: Am 18. Oktober ist der Sendestart der zweiten Staffel «Switzerland's Next Topmodel», die Manuela Frey erneut moderieren wird. «SNTM steht für mich momentan an erster Stelle», so Frey.

Das Modeln

Sie ist zwar interessiert an weiteren TV-Projekten, auf das Modeln möchte sie aber nicht verzichten: «Den Job mache ich immer noch leidenschaftlich gerne, und solange es gut läuft, gebe ich weiterhin Vollgas.»

Um ihre Model-Karriere weiter zu pushen, hat die Aargauerin ihr Management ausgewechselt und neu besetzt – das sei die beste Entscheidung gewesen: «Ich durfte viele neue Kunden kennen lernen, und mit einigen haben sich tolle Zusammenarbeiten entwickelt.»

Das Studium

Trotz ihres ausgefüllten Terminplans legt Manuela neben ihrem Job als Entertainerin auch Wert auf Weiterbildung: Sie befindet sich zurzeit im Studium zur Immobilienmaklerin.

Für dieses ist schon bald ein Ende in Sicht: «In diesem Jahr noch werde ich das Studium abschliessen.» Aktuell sei sie sehr glücklich mit ihrer Situation: «Ich liebe mein Leben!», sagt Manuela.

Nicht nur Manuela Frey hatte einen Auftritt im deutschen Fernsehen – auch andere Schweizer Promis sind derzeit im TV unseres Nachbarlandes zu sehen. Welche, erfährst du im Video oben.

(mim)