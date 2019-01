Ivy war bei «Bachelor»-Dreharbeiten schwanger

Mit der Liebe ist es bekanntlich nicht ganz einfach. Im Fall von Ivy gleich doppelt kompliziert: Die «Bachelor»-Kandidatin von 2018 wird nicht nur im April unerwartet Mami, wie «SI online» berichtete. Vater des Kindes ist auch noch ihr bester Freund – oder besser gesagt er war ihr BF. Denn: Seit der Babynachricht «steht es um unsere Beziehung etwas kompliziert», wie die 27-jährige Deutsche gegenüber dem People-Portal sagte.

Die Sache ist noch eine Spur verzwickter. Wir haben nachgerechnet: Wenn Ivy ihr Baby im April zur Welt bringen wird, muss sie zum Zeitpunkt der «Bachelor»-Dreharbeiten auf Koh Samui bereits schwanger gewesen sein. Die fanden nämlich im Spätsommer statt, wie 3+ auf Anfrage bestätigt. 20 Minuten weiss: Die Crew drehte im August und September in Thailand und Marokko.

Mitkandidatin schöpfte Verdacht

«Die Schwangerschaft kam sehr überraschend», sagte das Aktmodel mit dem auffälligen Hals-Tattoo im Gespräch mit 20 Minuten. Aber: Davon gewusst habe sie früh, «schon in Thailand». Sie habe ihre Teilnahme erst abblasen wollen, Freunde hätten sie aber überredet, trotzdem mitzumachen.

Vor Ort hatte Ivy dann mit Morgenübelkeit zu kämpfen. Eine Konkurrentin schöpfte deshalb zwar Verdacht, trotzdem konnte sie bis zum Rauswurf in der zweiten Folge das Geheimnis für sich behalten. Ein Babybauch sei bei ihr nämlich lange nicht zu sehen gewesen, so Ivy.

Und den Alkohol, der in der 3+-Kuppelshow bekanntlich in Strömen fliesst, habe sie dank ein paar Tricks umgehen können. «Bei der Nacht der Rosen habe ich mein Glas Sekt verschenkt, worüber sich die Mädels gefreut haben», erzählt sie. «Ansonsten habe ich an den Drinks nur genippt.»

«Clive wusste nichts»

Bloss einer Mitkandidatin hatte sie sich anvertraut. «Der Rest wusste nichts. Auch Clive nicht.» Und den Sender einzuweihen habe sie sich schlicht nicht getraut, sagt Ivy.

Tatsächlich habe man damals nichts davon gewusst, heisst es bei 3+ auf Anfrage. Grundsätzlich spreche aber nichts gegen eine Schwangerschaft während der Dreharbeiten, «sofern die Gesundheit des Babys und der Mutter dabei nicht gefährdet wird».

Ungewisse Zukunft mit Kindsvater

Das «Bachelor»-Kapitel ist für Ivy inzwischen abgeschlossen. Sie konzentriert sich jetzt auf ihre Schwangerschaft, die bislang von einigen Komplikationen gezeichnet war. Eine starke Grippe machte ihr zu schaffen, zudem lag sie wegen einer Blasenentzündung mit Nierenstau im Spital.

Und emotional waren die letzten Wochen ebenso kompliziert. Wie es mit dem Kindsvater weitergeht, weiss Ivy zurzeit nicht. Sie wollen sich beide um das Baby kümmern, «ich werde aber erst einmal meine eigene Wohnung behalten», sagt sie und fügt an: «Wir schauen in erster Linie, dass es dem Kind gut geht.»

