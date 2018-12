Vor welchem Hindernis hat Luca Hänni Angst?

Zwei Wochen sind vergangen seit der Luzerner Kunstturner Simon Weiss (21) die erste Staffel von «Ninja Warrior Switzerland» für sich entschieden hat – er setzte sich in der TV24-Show gegen 160 Kandidaten durch. Nun wagen sich am Dienstag 18 weitere Ninjas auf den Parcours: Das Promi-Special steht an.

Die Truppe der Wagemutigen ist bunt gemischt. Neben Sportskanonen wie Ex-Leichtathlet Dave Dollé (49) und Hochseilartist Freddy Nock (53) finden sich auch Miss Schweiz Jastina Doreen Riederer (20) und Musiker Baschi (32) auf der Teilnehmerliste. Wer schafft am Ende die meisten Hindernisse – die geübten Sportler oder die ehrgeizigen Bühnen-Profis, die es allen zeigen wollen?

Schwitzen für den guten Zweck

Beim Run geht es für die Promis aber nicht nur darum, am Ende den roten Buzzer zu drücken und zu gewinnen, sondern auch um den guten Zweck: Mit jedem geschafften Hindernis wandert Geld in die Spendenkasse der Laureus Stiftung Schweiz. Mit der Spendensumme werden Kinder im Sport gefördert.

Wir haben Jastina Doreen Riederer, Baschi und Luca Hänni (24) vor der Show getroffen. Wie sie sich auf «Ninja Warrior Switzerland» vorbereitet haben, siehst du im Video oben.

Promis kämpfen sich durch den «Ninja Warrior»-Parcour

Alle prominenten Teilnehmer findest du in der Bildstrecke.

Das Promi-Charity-Special von «Ninja Warrior Switzerland» läuft am Dienstag ab 20.15 Uhr auf TV24.