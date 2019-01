«Jastina hat die Regeln nicht verstanden»

Es ist eine Premiere in der Schweiz: Nach zehn Monaten als Titelträgerin wird Miss Schweiz Jastina Doreen Riederer per sofort ihres Amtes enthoben. Wie die Miss-Schweiz-Organisation am Donnerstag mitteilt, hätte die 20-Jährige vertragliche Verpflichtungen nicht wahrgenommen und sei wiederholt nicht erreichbar gewesen.

Umfrage Eine Schweiz ohne Miss Schweiz ist ... ... für mich unvorstellbar! Das darf nicht sein!

... 2019. Für mich brauchts keine!

... immer noch die Schweiz.

... kein Weltuntergang.

Die Konsequenzen sind bekannt. Doch wie war es für die Sponsoren und Vertragspartner, mit ihr zu arbeiten? Gegenüber 20 Minuten erzählen zwei (Ex-)Partner, wie sie die Zusammenarbeit mit Jastina erlebt haben.

Ivo Aeschlimann, Director Ghel Coiffeur, der sich auch im Vorfeld schon um das Styling aller Kandidatinnen kümmerte:

«Sie ist ein halbes Jahr lang kein einziges mal zu uns gekommen und hat sich nie aktiv um eine Partnerschaft bemüht. Obwohl wir mit ihr einen Vertrag hatten, laut dem sie ein Jahr lang gratis ihre Haare hätte machen lassen können – oder sollen.

Ich habe dann im Sommer den Vertrag mit der Miss Schweiz Organisation gekündigt. Danach ist sie plötzlich noch drei-, viermal vorbei gekommen. Sie hat zumindest uns gegenüber versucht, ihr Nicht-Bemühen wieder gutzumachen.

Es war immer sehr schwierig. Jastina Doreen hat einen sehr starken und eigenen Kopf – das hat der Situation nicht geholfen.

Ihr waren ihre Haare halt auch sehr wichtig. Wir haben ihr aus unserer Profisicht stets empfohlen, ihre Haare etwas zu kürzen, weil sie das als Model wandelbarer mache. Sie wollte aber lieber Typ Influencerin sein und nicht auf unseren Ratschlag hören. Sie war nicht bereit, Kompromisse zu machen. Und als Miss muss man wandelbar sein.»

Die Medienverantwortliche eines Produktesponsors erklärt:

«Wir haben schon länger nicht mehr mit Jastina Projekte oder Events umgesetzt. Wir haben auf die Zusammenarbeit mit ihr keinen grossen Fokus gelegt. Sie hat auch nicht die Reichweite entwickelt, die zu erhoffen gewesen wäre.

Jastina hat gewisse Grundregeln einer Partnerschaft nicht verstanden – oder nicht richtig vermittelt bekommen. Wenn man Partner hat, sollte man nicht mit Produkten der Konkurrenz posieren, zum Beispiel. Das gilt ja nicht nur für die Miss Schweiz, jede Influencerin weiss das.»

(mim/fim)