Rigozzi ist stinkhässig auf Restaurant in den Ferien

Nach den Weihnachten im Tessin gings in den Schnee: Familie Rigozzi verbringt gerade ein paar entspannte Tage in den Walliser Bergen. An Silvester haben Christa (36) und Ehemann Giovanni (41) doppelt Grund zum Feiern: Ihre Zwillinge haben Geburtstag. Zoe (mit den Locken) und Alissa (mit den geraden Haaren) werden am Dienstag drei Jahre alt.

Umfrage Wie schnell wirst du hässig, wenn der Service nicht stimmt? Sofort! Der Kunde ist schliesslich (zahlender) König.

Kommt drauf an. Wenn man mir dann noch frech kommt, bringt mich das schon auf die Palme.

Mich bringt nichts so schnell aus der Ruhe. Ooooommm.

Meistens rege ich mich so schnell wieder ab, wie ich mich aufgeregt habe.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Tags davor wollten die Rigozzis offenbar schon in einem ortsansässigen Restaurant etwas vorfeiern. Daraus wurde aber nichts. Weshalb, schildert die Entertainerin und Ex-Miss-Schweiz auf Instagram – sichtlich wütend.

Keine Reservation via Internet

«Super, wenn man vor zwei Wochen reserviert hat», schrieb Christa in einer Story und markierte einen Screenshot der Reservation sowie die Koordinaten des betreffenden Lokals in Leukerbad mit roter Farbe. «Man ruft an für Babystühle und sie sagen, sie haben keine Reservation, nehmen auch im Internet keine an.»

Offenbar hat sich die Person am Telefon dann auch noch im Ton vergriffen, wie dem Eintrag (oben in der Bildstrecke) weiter zu entnehmen ist.

Christa rät vom Restaurantbesuch ab

Rigozzi trägt ihr Herz bekanntlich auf der Zunge. Und manchmal eben auch auf ihrer Smartphone-Tastatur. In ihrer Insta-Story legte sie dann sogar noch nach – und riet ihren über 40'000 Followern explizit vom Restaurant ab.

«Don't go to the Alpenrose in Leukerbad», forderte sie auf einem weiteren Slide auf, unterlegt mit hochrotem Wut-Emoji.

Schon am Dienstag dürfte ihre Wut aber wieder verflogen sein. Dann gibts Wichtigeres: Kurz vor dem Jahreswechsel steht der grosse Geburtstag der Twins an.

(kfi)