Loredana spricht über ihr schwieriges Jahr

Loredana Zefi feiert am Samstag ihren Geburtstag vorgefeiert, umgeben von Freunden in einer Shisha-Bar in Deutschland – die Erfolgsrapperin wird heute 24 Jahre alt. Für Loredana gabs einen kitschigen Kuchen mit rosa Marzipan-Deko und ein privates Wunderkerzen-Feuerwerk.

Via Instagram gratulierten der Luzernerin unter anderem die Rap-Kollegen Mero (20) und Kay One (34).

«Dieses Jahr hat meinen Kopf gef***kt.»

Doch für Loredana ist an dem Tag nicht alles leicht: In ihren Insta-Storys formuliert sie nach der Party ein Dankeschön an ihren Wegbegleiter Abidin Abdo. Dabei lässt sie auch durchblicken, wie schwierig das vergangene Lebensjahr für sie war.

Ich schwöre, dieses Jahr hat meinen Kopf gef***kt, schreibt Lori. Sie habe so viele schlechte und «gleichzeitig beste Dinge» gesehen.

«Ich habe keine Zeit und zu viel Stress.»

«Ich habe keinen Schlaf, keine Zeit und einfach zu viel Stress.» Sie hasse dieses Musikgeschäft, das «so unnormal» sei. «Aber doch liebe ich die Musik so sehr.» Deshalb mache sie weiter.

Eine grosse Unterstützung in der Zeit sei ihr Abidin Abdo gewesen, der sich nicht ums Geschäft sorge, sondern «einfach nur gute Herzen» sehe. «Du bist der Beste!», endet Lori den Text.

«Ich hasse dieses Musikgeschäft.»

Das Jahr war für die Rapperin tatsächlich ausserordentlich. Akutell ermittelt die Luzerner Staatsanwaltschaft gegen Loredana. Sie hat eine Untersuchung wegen Verdacht auf Betrug eingeleitet und ermittelt aufgrund einer Betrugssumme von 350'000 Franken. Gemäss dem betroffenen Walliser Ehepaar soll Loredana es aber um 700'000 Franken betrogen haben. 20 Minuten liegen entsprechende Belege vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zudem ist Loredana Ende 2018 zum ersten Mal Mutter geworden. Im Mai hat sie ihren Vater verloren.

