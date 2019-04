«Ich will nur noch Hits produzieren»

Zid, du warst schon öfter Vorband von bekannteren Acts und mit Bligg auf Tour. Wie findest du diese Rolle?

Ich finde es eigentlich ganz cool, Leuten meine Musik aufzuzwingen. (lacht)

Pünktlich zum Feierabend gibt Zid heute Abend auf Einladung von Starticket ein intimes Showcase-Konzert im Tamedia-Gebäude. Vor ihm tritt die Zürcher Newcomer Palma Ada auf, sie startet um 18.15 Uhr, Zid legt um 18.55 Uhr los. Nach Zid schliesst das Waadtländer Blues-Duo The Two das Dreier-Konzert ab. Wir streamen die Shows live auf 20min.ch.

Für jemanden, der deine Songs nicht kennt: Wie erklärst du deine Musik?

Ich kann sie nicht genau definieren. Es ist moderner, international angehauchter Mundart-Pop mit urbanen und elektronischen Elementen. Alles, was ich irgendwie geil finde, fliesst zusammen.

Wieso hast du dich für Mundart entschieden?

Zum Texten wäre mein Englisch zu wenig gut: Dann würde ich mich wohl einfach an schon totgetretenen Floskeln bedienen. Nur auf Schweizerdeutsch kann ich persönliche Texte schreiben.



Hast mal versucht, auf eine andere Sprache zu singen?

Ich hatte mir einmal für einen halben Tag überlegt, englische Musik zu machen. Dann merkte ich: Um Gottes willen, nein. Ich denke und spreche auf Schweizerdeutsch.

Du bist beim Major-Label Sony unter Vertrag: Gibt es da Ziele, die du erreichen musst?

Nein, ich mache mir meine Ziele selber. Das Label schreibt mir nichts vor, ich bin sehr frei. Aber ich bin voll motiviert und habe selber viele Ziele.

Zum Beispiel?

Ganz viele neue Songs zu veröffentlichen – respektive Hits! Das ist das Ziel: nur noch Hits zu produzieren.



Wie sieht dein Alltag so aus? Was machst du neben der Musik?

Ich studiere soziale Arbeit und arbeite noch drei Tage die Woche in einem Kinderhort. Jetzt habe ich das Studium aber gerade für ein halbes Jahr halb freiwillig auf Eis gelegt.

Wieso das?

Ich hätte mich für meine Bachelor-Arbeit zur Themenwahl einschreiben müssen – und das habe ich einfach vergessen. Aber ich bin eigentlich froh darum: Jetzt habe ich mehr Zeit für die Musik. Ich mache dann einfach nächstes Semester weiter.

Musik, Studieren, Kinderhort: Klingt sehr beschäftigt.

Ja, es ist immer was los. Ich bin meistens an vier Abenden pro Woche im Studio. An einem Tag pro Woche habe ich aber immer frei.

Seit neuestem trittst du live nicht mehr solo, sondern in der Gruppe auf. Warum?

Ich bin während der ganzen Tour als Support für Bligg allein aufgetreten. Ich wurde komplett ins kalte Wasser geschmissen: Plötzlich allein vor 2000 Leuten zu spielen, war ein crazy Schritt.

Wie war das für dich?

Eine gute Erfahrung! Es hat mich abgehärtet.



Und weshalb spielst du jetzt mit Band?

Für mich ist das viel angenehmer. Mit Musikern zusammen wird alles viel emotionaler und grösser. Das Performen macht einfach mehr Spass.

Woher kommt eigentlich deine Connection zu Bligg?

Wir waren gleichzeitig im selben Studio, er produzierte im Raum nebenan sein neustes Album. Dort haben wir uns manchmal bei der Kaffeemaschine getroffen und gequatscht. Wir haben uns gut verstanden, und so gingen wir auch miteinander Zmittag essen oder grillieren. Schliesslich haben wir gemeinsam einen Song produziert. Die logische Konsequenz war, dass ich mit ihm auf Tour ging.



Wie war die Tour für dich?

Sehr intensiv. Ich war zuvor nur selten und nie allein auf der Bühne. Plötzlich als Solo-Künstler auf der Bühne zu stehen, war eine crazy Erfahrung. Ich habe es bis jetzt noch nicht richtig verdaut.



