«Jan Böhmermann liebt das Hürlimann-Spa»

Seit Frühling 2019 besetzt Dominic Deville (44) mit seinem Satire-Format den prominenten Sendeplatz am Sonntagabend auf SRF 1. Für die Staffel-Premiere richtet Deville gross an, auch bei den Gästen.

Er hat seinen deutschen Berufskollegen Jan Böhmermann (38) eingeladen. Die beiden kennen sich seit Jahren – und haben schon wiederholt zusammengearbeitet. Etwa bei Devilles Viral-Hit «Switzerland Second».

«Es war seine Pflicht als Böhmer- und Ehrenmann.»

Viel Überzeugungsarbeit brauchte es da nicht. «Nachdem ich Jan unter anderem als Gast im ‹Neo Magazin Royal› beehrt und sogar auf seiner Orchestertour gesangstechnisch ausgeholfen habe, war es seine Pflicht als Böhmer- und als Ehrenmann endlich einmal bei uns vorbei zu schauen», sagt Deville.

Böhmermann sei das noch grössere Plappermaul als er selbst. In der Sendung spannen die beiden heute Abend den Gesprächsthmenbogen denn auch entsprechend breit. «Wir reden über Jans grosse Satireaktionen, aber auch über Zoobesuche mit unseren Schwiegermüttern», so Deville.

«Wer Jan mal in Badehose sehen möchte, weiss jetzt wohin!»

Der deutsche Stargast kenne die Schweiz und insbesondere Zürich ziemlich gut, sagt Deville. Und verrät gleich noch dessen Lieblingsort in der Stadt. «Er liebt den Spa-Bereich auf dem Dach des Hürlimann-Areals. Wer also Jan mal in Badehose sehen möchte, weiss jetzt wohin.»

Böhmermanns Besuch sei für ihn ein Highlight zum Staffelstart, sagt Dominic Deville. Aber auch die österreichische Satirikerin Lisa Eckhart habe bei der Aufzeichnung am Samstagabend das Publikum begeistert. «Sie hat richtig schockiert und abgeräumt.»

Für die neue Staffel erhält «Deville» einen neuen Look. Die Sendungen werden jetzt nicht mehr im Club Mascotte mitten in Zürich sondern im Folium im Sihlcity gedreht.

«Deville» läuft sonntags um 21.40 Uhr auf SRF 1. Für Staffel acht sind elf Folgen geplant.

