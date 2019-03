«Justin zog mich zum Hinterausgang»

In einer exklusiven Video-Reihe gibt die Luzerner Influencerin Anja Zeidler auf 20min.ch Vorab-Einblicke in ihre neue Autobiografie. Bis das Buch am 20. März erscheint, liest sie hier jeden Tag je eine ausgewählte Passage vor.

In Folge eins erzählt sie, wie Popstar Justin Bieber sie 2016 in einem Club in Los Angeles angesprochen und zum Feiern zu sich nach Hause eingeladen hat. Die Details erfährst du oben im Video in der ersten Folge von «Pssst, Anja liest!».

Und hier gibts das Buch-Vorwort, in dem Anja Zeidler von ihrem psychischen Zusammenbruch erzählt:



