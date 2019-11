Ronja Furrer kommt Marc Anthony ganz schön nahe

In einem 30-sekündigen Teaser-Video teilt Ronja Furrer (27) ihren Insta-Followern die News mit: Sie spielt die Hauptrolle im neusten Musikvideo von Latin-Superstar Marc Anthony (51).

Die Story des Clips hat zwei Ebenen: Zum einen hadert Anthony abwechselnd in einem Lamborghini sitzend oder in einem Beton-Trümmerhaufen stehend offensichtlich mit vergangenen Ereignissen. Und dann gibt es noch die Lovestory mit Ronja.

Mehrere intime Szenen

Die beiden sind in einer Luxusvilla am Meer zu sehen, kuscheln in einem Bett (Marc oben ohne, Ronja in Unterwäsche) und knutschen an mehreren Stellen sogar. Ach ja: Zwischendurch blitzen auch Bilder von Ronja auf, wie sie mit einer Schlange spielt.

Das Video ist im Oktober erschienen und hat bereits knapp 20 Millionen Views. Für Ronja ist der Auftritt zweifelsohne eine grosse Plattform. In ihrem Insta-Post bedankt sie sich dann auch beim Musiker, ihrer Agentur IMG, dem Regisseur und dem Produktionsteam.



Hier ist das ganze Video zu «Lo Que Te Di». (Quelle: Youtube/Marc Anthony)

