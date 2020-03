Überraschend gaben Luca Hänni (25) und Michèle Affolter (27) vergangene Woche nach eineinhalb Jahren Beziehung ihr Liebes-Aus bekannt. Lucas «Let's Dance»-Partnerin Christina Luft (30) soll der Trennungsgrund sein, wurde sofort gemunkelt. Der ESC-Star ging auf die Gerüchte jedoch nicht ein: Er müsse sich selber finden, teilte er seinen Fans mit.



Schon tags darauf stand Hänni wieder bei der Tanzshow «Let's Dance» auf der Bühne – und legte mit Christina eine Samba-Darbietung aufs Tanzparkett. In den Aufnahmen vom Training schwärmte die Profitänzerin von ihrem Schützling. «Luca ist Sex pur!», so Christina. Und mehr noch: «Du siehst wie eine Ganzkörper-Erektion aus.» Ihr Versprechen – «Es wird schmutzig sein!» – lösten die beiden in der Live-Show ein.

«Luca kommt safe mit ihr zusammen»

Für das twitternde TV-Publikum stand jedenfalls fest: Zwischen den zwei knistert es.

Luca und Christina. Zwischen den beiden läuft sicher was. #LetsDance — grafdorn (@grafdorn) March 13, 2020

Luca kommt safe mit ihr zusammen jetzt wo er getrennt ist #LetsDance — X-Racer (@Xracer1998) March 13, 2020

Von der Jury hagelte es nach dem Auftritt Komplimente. «Ihr seid ein Traum in Rot», so Jorge González (52). «Erotisch wie die rote Farbe.»

Nachdem Luca sich in die nächste Runde getanzt hatte, meldete sich seine Ex-Freundin Michèle auf Instagram zu Wort. Heute sei ein guter Tag, um seinen Liebsten, die immer für einen da seien, Danke zu sagen, appellierte die Primarlehrerin an ihre Follower. Und bedankte sich bei ihrem Mami und zwei Freundinnen für die Unterstützung.



(kfi)