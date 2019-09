«Hinzufallen wäre der Horror»

Mit über 203'000 Instagram-Followern ist Zoë Pastelle eine der erfolgreichsten Influencerinnen der Schweiz. Die 20-Jährige ist aber auch abseits von Social Media im Fokus: Sie ist Schauspielerin und hostet demnächst die zweite Staffel von «Switzerland's next Topmodel» neben Profi-Model Manuela Frey (22). Kein Wunder, dass Zoë zu den gefragtesten Gästen auf den heimischen Event-Teppichen zählt.

Umfrage Gehst du ans ZFF? Natürlich, ich liebs, die Stars mal von Nahem zu sehen!

Ich war beim Opening. Damit hat es sich für mich erledigt.

Dieser Starrummel ist mir zu anstrengend, ich verzichte.

Ja, aber nur ins Kino – darum gehts doch.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Hundertprozentige Sicherheit im Blitzlichtgewitter gibt ihr diese Routine aber nicht. «Ich bin immer nervös, weil ich so ein schusseliger Menschen bin», gesteht die Influencerin im 20-Minuten-Interview im Hotel Widder vor der Eröffnung des 15. Zurich Film Festivals.

Im Zürcher Luxus-Hotel wurde Zoë von zwei Stylistinnen für den grünen ZFF-Teppich bereit gemacht. «Mir passieren immer irgendwelche Dinge», sagt Zoë. Ihre Horrorvorstellung: «Hinfallen! Das könnte tatsächlich mal passieren.» Vor die Fans und Fotografen trat sie dann mit Schmuck von Swarovski und einem Kleid des UK-Labels Galvan – und kam ohne Panne durch.

Mit zerrissenem Kleid ans ZFF

An einen peinlichen Patzer kann sich Zoë noch gut erinnern. 2017 war sie ebenfalls am Zurich Film Festival eingeladen, der Film «Blue My Mind», in dem sie eine Rolle spielte, gewann damals einen Preis. «Luna Wedler und ich waren zu spät dran für den Teppich.»

Die beiden seien dann mit ihren Abendroben über eine Mauer geklettert, um schneller beim Bellevue zu sein. «Dabei habe ich mich mit meinem High Heel in meinem Tüllkleid verfangen, bin hingefallen und der Tüll ist gerissen», lacht Zoë heute. Ohne das Missgeschick zu bemerken, sei sie dann zum Carpet gerannt.

Wie sich die Influencerin für einen Auftritt auf dem Teppich stylen lässt, wann sie sich bei Events wohl fühlt und was ein No-Go ist, verrät Zoë oben im Video.

(kao)