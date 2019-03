«Ich stalkte ihn anderthalb Jahre auf Facebook»

Am Mittwoch erscheint ihre Ratgeber-Biografie «Sei glücklich, nicht perfekt». Bis zum Release gibt Insta-Selflove-Coach Anja Zeidler (25) in einer kleinen Lesereihe den 20-Minuten-Leserinnen und -Lesern vorab einen Einblick in ihr Buchdebüt.

Darin schildert die Luzernerin ihren Weg von den Anfängen als Fitnessmodel, das für den perfekten Körper Anabolika und Essstörungen in Kauf nahm, hin zur Wohlbefinden-Influencerin, die in ihren 300'000 Followern helfen will, die Selbstliebe zu wecken.

Krise nach der ersten grossen Liebe

In Zeidlers Entwicklung haben Liebesbeziehungen eine prägende Rolle gespielt. Im heutigen Kapitel erzählt Anja von ihrer ersten grossen Liebe zu einem neun Jahre älteren Mann namens Remo, die jedoch «einseitig» war – und die damals 19-Jährige an den Rand der Selbstzerstörung gebracht hat.

Nach der Trennung fiel sie für über ein Jahr in ein psychisches Tief. Wie sie sich da herausgekämpft und welche Lehren sie aus der schmerzhaften Erfahrung gezogen hat, erzählt sie oben im Video.

