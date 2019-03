«Schweizern ist der Weg zum Abfallkübel zu weit»

Sie will selbst mit anpacken: Am 13. und 14. September wird sich Schauspielerin, Moderatorin und neuerdings Erfolgsproduzentin Melanie Winiger (40) als neue Patronin des schweizweiten Clean-up-Days bei Aufräumaktionen in der Schweiz beteiligen – und so gegen Littering vorgehen.

Umfrage Was machst du für die Umwelt? Ich trenne meinen Abfall.

Ich lasse keinen Abfall liegen.

Ich lese den Abfall anderer auf.

Ich esse kein Fleisch.

Ich fahre nur ÖV.

Ich fliege nie.

Ich zeuge keine Kinder.

Gar nichts.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Sie habe durch ihre Arbeit immer wieder Orte bereist, an denen Menschen «teilweise kilometerweit wandern» müssten, um nur schon an Trinkwasser zu kommen. «In der Schweiz ist vielen sogar der Gang zum nächsten Abfallkübel zu weit», so Winiger in einer Mitteilung der IG saubere Umwelt.

Für die Kinder

«Das verärgert mich.» Als Mutter – Winigers Sohn ist gerade 17 Jahre alt geworden – wünsche sie sich, dass Kinder in einer intakten Natur leben und aufwachsen können.

Darum wird sie am nationalen Clean-up-Day nun mit gutem Beispiel vorangehen und Littering-Spuren beseitigen. Jeder kann mithelfen: Interessierte können sich ab sofort hier informieren und registrieren.

(fim)