Vor sieben Wochen haben sie ihre Liebe öffentlich gemacht. Nun verbringen 3+-Bachelorette Andrina Santoro (26) und ihr Auserwählter Kenny Leemann (23) bereits die zweiten Ferien zusammen.

Das Paar ist nach Sizilien verreist. «Wir werden insgesamt elf Tage da sein, sagt Andrina. «Uns wars egal, wo wir hingehen – wir haben einfach online nach den besten Angeboten gesucht.»

Die Wahl fiel dann ganz pragmatisch und eher spontan auf die Mittelmeerinsel an der Südspitze Italiens. «Kenny war noch nie in Italien, ich noch nie auf Sizilien. Wir wollten nicht allzu weit weg. Hauptsache ans Meer und an die Sonne.» Sie sind im Norden der Insel, klappern aber mit dem Mietauto alle schönen Orte ab und machen Tagesausflüge.



Andrina und Kenny sprechen im ersten Interview als Paar als über den ersten Sex und weitere erste Male. (Video: 20 Minuten)

Die Zweisamkeit

Es sind ihre zweiten Ferien – aber die ersten ohne Kamerateam, das sie begleitet. Dass es in den Ferien zu Pärchenstress kommen wird, ist unwahrscheinlich: «Wir hocken eh immer aufeinander. Das macht jetzt in den Ferien keinen grossen Unterschied. Streit gibts eigentlich nicht bei uns, eher mal Diskussionen.» Und Scherzkeks Kenny schiebt nach: «Das bringt Abwechslung.»

Die Fitness

In den Ferien schalten die beiden einen Gang zurück, so ganz gehen lassen sie sich aber nicht. Andrina postet auch aus den Ferien gewissenhaft für ihre über 300'000 Insta-Follower.

Und die fitten Bodys werden in Form gehalten. «Im Hotel hat es ein kleines Fitness-Studio. Da legen wir jeden Morgen nach dem Aufstehen und vor dem Zmorge ein kleines Workout ein.» Das sei aber mehr «fürs Gewissen», so Andrina.

Sie würden essen, worauf sie Lust hätten. Bei Kenny heisst das: Tellerweise Süssigkeiten zum Zmorge. Zwischendurch gibts ein Glace oder Früchte, abends gönnen sich die beiden ein Znacht im Restaurant.

Das Geld

Die Fitness-Influencerin und der Architektur-Student teilen sich übrigens die Kosten für die Ferien. Auch vor Ort wird gemeinsam bezahlt. «Es ist ganz schön teuer», sagt Kenny, der halb Türke ist. «In der Türkei wärs sicher günstiger.»

