«Ich hoffe, ich sabbere nicht»

24-Stunden-«Big Brother» mit politischer Message: Dominique Rinderknecht (30) und Tamy Glauser (34) leben von Donnerstag 10 Uhr bis Freitag 10 Uhr einen ganzen Tag in einem Schaufenster in der Berner Innenstadt. Über einen Livestream kann die ganze Welt ihnen dabei zuschauen.

Umfrage Würdest du dich auch 24 Stunden lang beobachten lassen? Natürlich. Ich hab ja nichts zu verbergen.

Hmm...wahrscheinlich nur für den guten Zweck.

Niemals. Mein Privatleben geht keinen etwas an.



Hinter der Aktion steckt die Polit-Organisation Operation Libero. Tamynique wollen sich damit für die Ehe für alle stark machen. Wir haben sie kurz vor dem Einzug noch erreicht.

Bald seit ihr 24 Stunden in einem Schaufenster eingesperrt. Wie fühlt ihr euch?

Tamy: Wir sind sehr aufgeregt. In etwa so wie am ersten Schultag.

Was ist das Wichtigste, das ihr dabei habt?

Tamy: Unsere Hunde Muffin und Yumi. Sonst haben wir nicht viel dabei. Ich habe nur eine Tasche gepackt – wir sind ja nur eine Nacht da drin.

Dominique: Und ich hab ein Mini-Köfferli dabei.

Habt ihr für den Tag Aktionen geplant?

Tamy: Zwischendurch werden wir sicher mit den Leuten draussen interagieren.

Dominique: Es gibt Slots, wo man uns Fragen stellen kann. Das läuft digital: Auf Facebook, wo man den Stream schauen kann, kann man uns Nachrichten senden

Und heute Abend veranstalten wir noch einen Apero mit ein paar Freunden, die vorbei kommen. So, wie wir es daheim auch machen würden.Sonst passiert alles sehr spontan.

Tamynique ziehen für 24 Stunden ins Schaufenster

Womit vertreibt ihr euch primär die Zeit?

Dominique: Mit Arbeit, da wir recht viele Sachen zu tun haben.

Tamy: Ich will neue Musik für unsere DJ-Sets suchen, herumblödeln und sicher ein Nickerchen vor dem Fernseher machen.

Könnt ihr mit den Hunden eigentlich Gassi gehen?

Dominique: Grundsätzlich werden wir unseren normalen Alltag führen. Sprich: Wir gehen auch mal mit den Hunden raus, ja. Dennoch werden wir uns bewusst viel drinnen aufhalten und hauen nicht einfach drei Stunden ab.

Was esst ihr?

Tamy: Wir hoffen, dass wir zwischendurch schnell was beim Take Away holen können.

Dominique: Oder es bringt uns jemand etwas zum Essen von der Operation Libero.

Wovor habt ihr am meisten Respekt?

Tamy: Vor dem Schlafen. Es ist sehr speziell, wenn man so beobachtet wird. Ich versuche, das aber so gut wie möglich auszublenden.

Dominique: Es ist ein komisches Gefühl, zu wissen, dass man beim Schlafen beobachtet werden könnte.

Tamy: Ich hoffe, ich sabbere nicht!

Habt ihr eure Handys dabei?

Tamy: Ja, definitiv. Es soll ja ein normaler Nachmittag sein.

(fim)