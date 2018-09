Hier lässt sich Adela die Sorgenfalten wegspritzen

Über den Gang zum Beauty-Doc bewahren viele Promis Stillschweigen. Nicht so Adela Smajic. Sie liess Anfang der Woche ihre über 33'000 Instagram-Follower hautnah an einer Behandlung teilhaben.

Umfrage Wie stehst du zu Beauty-Eingriffen? Ich gehe auch regelmässig zum Beauty-Doc, um mich auffrischen zu lassen.

Für mich wäre es nichts. Aber jeder kann tun, was er möchte.

Völlig absurd. Falten machen einen Menschen erst richtig interessant.



In Belgrad besuchte die 25-Jährige einen Schönheitschirurgen, um sich die Sorgenfalten auf der Stirn wegspritzen zu lassen, wie Adela zu 20 Minuten sagt. Die Behandlung sei nicht mit dem lähmenden Nervengift Botox vorgenommen worden (wie man vielleicht vermuten würde), sondern mit «einem Mix aus Vitaminen, weil meine Haut so trocken war». Sie sei in diesem Jahr zu oft in der Sonne gewesen.

Mimik soll bleiben

Durch gezielte Injektionen wurden die Vitamine in die Stirn von Adela gespritzt, wie im Insta-Video zu sehen ist. Aus den Einstichstellen blutete es. Doch Schmerzen hatte die jüngste Ex-Bachelorette während der Behandlung keine. «Es tut nicht weh, es ist einfach ein unangenehmes Gefühl.»

Auch Botox hat Adela schon einmal ausprobiert, doch sie sei «absolut nicht zufrieden damit» gewesen. Ihre komplette Mimik sei weg gewesen und das «ist in meinem Job doch wichtig».

Es sei allerdings nicht so, dass sich die Baslerin ohne Eingriffe unwohl und nicht selbstbewusst fühlt, «aber wenn ich sehe, dass ich etwas an mir nicht schön finde, lasse ich es ändern – solange der Eingriff nicht extrem ist». Das beginnt laut Adela bei einer ausgewachsenen Haarfarbe und endet mit Fältchen auf der Stirn.

Beauty-Doc-Marathon in Belgrad

Süchtig sei sie aber nicht, «ich könnte auch ohne leben». Die Hemmschwelle sei nun einmal nach dem ersten Mal tiefer. Daher warten in den nächsten Tagen noch zwei oder drei weitere Besuche beim serbischen Beauty-Doc.

Dann stehen «ein Eingriff mit Hyaluronsäure gegen drohende Falten und die Lippen etwas aufspritzen» auf dem Schönheitsprogramm. Zudem gönnt sich Adela Massagen sowie Mani- und Pediküre. Dass sie ihre Follower zu ihren Arztterminen mitnimmt, hat einen Grund: «Ich finde es einfach wichtig, dass ich dazu stehe, wenn ich etwas Beautytechnisches mache.»

Das Instagram-Video von Adela beim Beauty-Doc siehst du oben im Video.

(kao)