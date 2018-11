«Ich möchte im Job und als Mami die Beste sein»

Alexandra, du bist seit vier Monaten Mutter und arbeitest auch schon wieder, am Wochenende hast du das Finale von «Switzerland’s next Topmodel» moderiert. Gibt es Herausforderungen, mit denen du nicht gerechnet hast?

Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es ist, Karriere und Mamasein zu kombinieren. Natürlich ist es jetzt genau nicht so – weder schwieriger noch einfacher, einfach völlig anders. Ich setzte mich aber selbst unter Druck, denn ich möchte im Job und als Mami natürlich die Beste sein. Ich nehme Herausforderungen immer gern an.

Wie sieht ein Tag in deinem Leben momentan aus?

Mein Alltag ist sehr voll. Jeder Tag ist durchgeplant, und die Kleine ist immer mit dabei – es ei denn, ich stehe gerade auf der Bühne oder vor der Kamera. Es gibt uns jetzt eben nur noch im Doppelpack. Daher habe ich gerade etwas wenig Zeit für mich selbst, was aber nicht schlimm ist. Amélie gibt mir mit ihrem Lächeln sehr viel zurück.

Zu den Dreharbeiten des neuen TV-Magazins «Flash» bist du ohne Tochter verreist. Konntest du gut loslassen?

Ich hätte sie schon mitnehmen dürfen, nur wäre es für sie zu stressig geworden. Das erste Mal von ihr getrennt zu sein, war jedoch schlimm. Mir sind die Tränen gekommen, als ich gegangen bin. Mein Verlobter Greg hat mir aber die ganze Zeit Fotos und Videos geschickt und wir haben in den Pausen gefacetimt.

Was ist deine grösste Sorge, wenn du nicht bei ihr bist?

Ich weiss, dass Greg alles fast genauso gut kann wie ich. Ausser Stillen natürlich. Aber der Gedanke, dass er sie aus irgendeinem Grund nicht beruhigen kann und ich nicht da bin, beunruhigt mich.

Apropos: Auf Instagram hast du im August ein Foto gepostet, wie du Amélie in der Öffentlichkeit stillst.

Ich habe nach dem Post viel positives Feedback und viel Support erhalten – auch von Promi-Mamis – und stille natürlich weiterhin in der Öffentlichkeit, ich bin selbstbewusster und mutiger geworden. Es muss sich aber noch vieles ändern, besonders an öffentlichen Orten.

Hast du Angst, dass dein Kind zu kurz kommen könnte, wenn du jetzt wieder arbeitest?

Nein. Weil ich mein eigener Chef bin und ich es mir gut einrichten kann. Amélie ist meine erste Priorität und ich würde nie einen Job über sie stellen.

Ist es als Mutter nicht auch mal schön, sein Kind dem Mann oder dem Grosi zu überlassen und arbeiten zu gehen?

Doch, natürlich ist es schön, einige Stunden für mich zu haben. Das darf eine Mutter auch zugeben. Aber ich freue mich immer wieder, zur Kleinen zurückzukehren.

Neben Familie und Karriere hast du nun den Blog «Amazing Amélie» gelauncht. Wann nimmst du dir die Zeit dafür?

Wenn mir eine Idee für eine Story kommt, schreibe ich sie direkt auf dem Handy nieder. Den Beitrag stelle ich dann meist zu später Stunde fertig, wenn die Kleine schläft.

Was würdest du allen frischgebackenen Müttern in Bezug aufs Arbeiten sagen?

Probiert es aus. Es ist machbar.

Was hilft dir am meisten?

Die Hilfe von Familie und Freunden anzunehmen. Man sollte nicht denken, dass man alles alleine schaffen muss. Man braucht Hilfe, wenn man Karriere und Kind unter einen Hut bringen will.