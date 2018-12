Anja Zeidler schwitzt bald neben Sophia Thiel

Lange habe sie «auf den Mund sitzen müssen». Heute durfte sie die Neuigkeiten endlich verkünden: Anja Zeidler (25) wird ab Januar in der zweiten Staffel von «Fitness Diaries» zu sehen sein. «Ich freue mich riesig, riesig, riesig fest!», jubelt sie auf Instagram.

Der Cast der 2019er Staffel von «Fitness Diaries»: Sophia Thiel, Adrienne Koleszar, Chethrin Schulze, Jessica Paszka und Anja Zeidler (von links). (Bild: ProSieben Sixx) Der Cast der 2019er Staffel von «Fitness Diaries»: Sophia Thiel, Adrienne Koleszar, Chethrin Schulze, Jessica Paszka und Anja Zeidler (von links). (Bild: ProSieben Sixx)

Für die Luzerner Influencerin ist die Verpflichtung ein grosser Coup. Bekannte deutsche Namen sind neben ihr mit von der Partie: Fitness-Star Sophia Thiel (23) zum Beispiel oder Ex-Bachelorette Jessica Paszka (28). Sie freue sich, bei einem «so grossen TV-Format» dabei sein und mit ihrer Message bald auch Deutschland und Österreich erreichen zu können, sagt Anja zu 20 Minuten.

«Sehr persönliche Einblicke»

In der Serie von Prosieben Sixx dreht sich alles um den Alltag junger Bloggerinnen, die viel Zeit in ihre Sportleidenschaft investieren. Sie sprechen über ihre Körper und geben Fitnesstipps. «Ich gebe sehr persönliche Einblicke in mein Leben und meine neusten Projekte», verspricht Zeidler.

Sie führt aus: «Ich verrate viel Persönliches zu meiner Wandlung zurück zur Natürlichkeit, vieles zum Thema vegane Ernährung und Fitness auf eine gesunde Art, die Spass macht.»

Noch laufen die Dreharbeiten auf Hochtouren. «Wir haben die letzten Wochen echt hardcoremässig produziert.» Die Serie startet am 4. Januar und läuft zwölf Folgen lang jeweils am Freitagabend.



Hier gibt es einen ersten Eindruck von Anja Zeidler in «Fitness Diaries». (Video: ProSieben Sixx)

