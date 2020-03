Bei Anja Zeidler fliesst kaum Milch

Am Donnerstag offenbarte Selflove-Influencerin Anja Zeidler (26) auf Instagram, dass sie ihre Tochter nur bedingt stillen kann. Die Still-Probleme würden die Luzernerin seit einigen Wochen stark belasten und sie habe lange damit gehadert, ihre Sorgen öffentlich zu machen.

«Ich hab nicht mal mit meinen engsten Leuten darüber gesprochen, weil ich mich mega geschämt habe», erzählt sie auf Instagram-TV, während sie ihre 1.5 Monate alte Tochter Jela auf dem Arm hält. Sie habe nun aber realisiert, dass sie ihre Sorgen nicht weiter mit sich rumtragen könne. Zudem hoffe sie, mit ihrem Video anderen Müttern zu helfen, denen es gleich gehe.

«Es schien als liefe meine Milch endlos»

Gleich nach der Geburt habe das Stillen noch einwandfrei geklappt. «Wenn ich an einer Brust stillte, lief es an der anderen gleichzeitig nur so runter», erinnert sie sich. «Es schien, als liefe meine Milch endlos.»

Sie habe das Stillen als das Allerschönste empfunden. Doch dann kam es zu Komplikationen. Weil ihre Kleine nicht richtig saugte, sondern mehr an der Brust «nuggelte», fehlte die notwendige Stimulation für die Milchbildung.

Ihre Hebamme hätte dies zu lange nicht bemerkt. Die Anzeichen wären aber da gewesen: Jela nahm nicht an Gewicht zu, machte selten Gross und weil sie nicht richtig saugte, dauerte das Stillen teils bis zu drei Stunden.

Je länger man wartet, desto schlimmer

Als sich die 26-Jährige etwa über die mangelnde Gewichtszunahme wunderte, meinte ihre Hebamme, dass manche Kinder eben etwas länger brauchen würden. Erst als Jela an Gewicht verlor, hätten sie zu handeln begonnen.

«Ich hätte längst eine Stillberatung zuziehen sollen», so Zeidler. Denn je länger man warte, desto schwieriger wird es, die Milchbildung wieder anzuregen. Man sagte ihr schliesslich, sie müsse auf Zusatznahrung zurückgreifen.

«Ich war enttäuscht von mir selbst»

«Es brach mir das Herz, denn ich habe mir das natürliche Bonding durchs Stillen so sehr gewünscht. Mit Tränen in den Augen habe ich Jela ihre erste Pulvermilch im Fläschchen gegeben», so Zeidler.

«Ich war enttäuscht von mir selbst. Mein Körper leistet nicht, was er müsste», gesteht die Selflove-Influencerin. «So vollwertig wie ich esse, müsste meine Milch sowas von fliessen.»

Sie müsse nun aber lernen, sich deswegen nicht fertig zu machen. Schliesslich habe sie nichts falsch gemacht. «Ich muss Selbstliebe von einer ganz neuen Seite lernen und mir sagen, dass ich trotzdem eine gute Mutter bin. Auch wenn ich nur bedingt stillen kann.»

Die Kleine ist kerngesund

Ihren Leidensgenossinnen legt sie ans Herz: «Eure Kinder können auch so gross stark und gesund werden.» So gebe es mittlerweile tolle Ersatzprodukte, auch auf pflanzlicher Basis.

Sie wolle nun das Positive an der Situation sehen, schliesslich sei die Gesundheit ihrer Tochter das Wichtigste. Der Besuch beim Kinderarzt hat ergeben: Jela ist kerngesund, ihr Gewicht wieder im Normalbereich.





